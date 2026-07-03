Ý nghĩa tên bão Maysak, cơn bão đầu tiên trên Biển Đông năm 2026

Sáng 3.7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía tây bắc đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành cơn bão số 1, có tên quốc tế là Maysak. Đây là cơn bão đầu tiên trên Biển Đông trong mùa bão năm nay.

Hình ảnh bão Maysak trên bản đồ vệ tinh ẢNH: NCHMF

Theo Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Cục Khí tượng thủy văn, tên bão Maysak do Campuchia đặt. Maysak trong tiếng Khmer có nghĩa là cây gỗ tếch (hay còn gọi là gỗ Teak/cây giá tỵ).

Ở Việt Nam, gỗ tếch được xếp loại quý hiếm, ưu điểm vượt trội về độ bền và khả năng chống mối mọt, cong vênh nên được sử dụng trong xây dựng và đóng tàu thuyền.

Trong quá khứ, Maysak được đặt tên cho những cơn bão tại Thái Bình Dương xuất hiện vào năm 2002, 2008, 2015 và 2020.

Trong khi bão Maysak xuất hiện vào năm 2002 và năm 2008 chủ yếu hoạt động ngoài khơi và không gây thiệt hại lớn cho đất liền thì bão Maysak xuất hiện vào năm 2015 và 2020 đều là những siêu bão.

Năm 2015, bão Maysak là siêu bão cấp 5 đầu tiên trên tây bắc Thái Bình Dương trong năm 2015. Khi đổ bộ Philippines, siêu bão khiến nước này phải sơ tán 24.000 người trước khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần trên Biển Đông.

Năm 2020, bão Maysak là siêu bão (cấp 15 - 16), hình thành vào cuối tháng 8, đổ bộ bán đảo Triều Tiên đầu tháng 9 và ảnh hưởng đến cả Hàn Quốc, Nhật Bản.

Bão số 1 (bão Maysak) giật cấp 10, hướng vào Quảng Ninh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 10 giờ sáng nay 3.7, vị trí tâm bão Maysak ở vào khoảng 17,5 độ vĩ bắc; 110,0 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 90 km về phía nam. Bão mạnh cấp 8 - 9 (62 - 88 km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo, đến 4 giờ ngày 4.7, tâm bão Maysak (bão số 1) ở vào khoảng 19,5 độ vĩ bắc và 108,8 độ kinh đông, trên vùng ven biển phía tây đảo Hải Nam (Trung Quốc). Vùng gần tâm bão, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Vì sao các cơn bão được đặt tên?

Theo Cục Khí tượng thủy văn, có nhiều cách gọi khác nhau tùy thuộc vào khu vực phát sinh bão. Các cơn bão hình thành trên Đại Tây Dương gọi là "Hurricanes". Trong khi bão hình thành trên Thái Bình Dương gọi là "Typhoon"; bão hình thành trên Ấn Độ Dương gọi là "Tropical Cyclones".

Các cơn bão có thể tồn tại trên biển trung bình từ 7 - 8 ngày hoặc lâu hơn. Trên cùng một khu vực, cùng một thời gian có thể có từ 2 - 3 cơn bão tồn tại, thậm chí có thể nhiều hơn. Vì vậy, việc đặt tên cho các cơn bão để tránh nhầm lẫn trong việc đưa ra các thông tin về từng cơn bão.

Trong thời gian xảy ra Chiến tranh thế giới thứ 2, các nhà khí tượng Lục quân và Hải quân Mỹ đã dùng tên của phụ nữ để đặt tên cho các cơn bão.

Trong khi, các cơn bão ở đông bắc Thái Bình Dương được đặt theo tên phụ nữ từ năm 1959 - 1960, đến năm 1978 sử dụng cả tên nữ giới và nam giới. Ở vùng bắc Ấn Độ Dương, các cơn bão nhiệt đới không được đặt tên. Ở tây nam Ấn Độ Dương, bão bắt đầu được đặt tên từ năm 1960. Ở châu Úc và nam Thái Bình Dương, bão bắt đầu được đặt theo tên phụ nữ từ năm 1964, đến năm 1973 thì sử dụng cả tên nam giới.

Các cơn bão trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương (bao gồm cả Biển Đông của Việt Nam) được đặt theo tên phụ nữ chính thức bắt đầu từ năm 1945, đến năm 1979 thì bắt đầu sử dụng cả tên của nam giới.

Từ ngày 1.1.2000, các cơn bão ở tây bắc Thái Bình Dương được đặt tên theo danh sách các tên mới rất khác nhau. Các tên mới được bổ sung gồm các tên do 14 nước và vùng lãnh thổ thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương là thành viên Ủy ban Bão của Tổ chức Khí tượng thế giới đề xuất.

Trong đó, mỗi thành viên cung cấp 10 tên, tạo thành danh sách 140 tên bão. Cạnh đó, danh sách tên bão không được sắp xếp theo thứ tự các chữ cái mà sắp xếp theo thứ tự chữ cái của tên các nước đề xuất tên.

Đặc biệt, sau một vài năm tổng kết, với các cơn bão gây ra thiệt hại nặng nề tại các nước đóng góp tên thì tên các cơn bão đó sẽ được đưa ra khỏi danh sách tên bão và được thay thế bằng một tên mới. Do vậy, danh sách các tên bão trên là không cố định và luôn có sự bổ sung.

10 tên bão được Việt Nam đề xuất gồm: Sontinh (Sơn Tinh), Comay (Cỏ May), Bavi (Ba Vì), Lucbinh (Lục Bình), Sonca (Sơn Ca), Trami (Trà Mi), Halong (Hạ Long), Banglang (Bằng Lăng), Songda (Sông Đà), Saola (Sao La). Trong đó, bão Trà Mi đã bị xóa tên và bão Sao La đổi tên thành Sao Biển.