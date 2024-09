Lady Gaga úp mở nhạc mới, chính thức trở lại với 2 dự án hoành tráng

Đây thực sự là một bất ngờ lớn đối với cộng đồng Little Monster trên toàn thế giới, khi màn kết hợp thành công vang dội giữa Lady Gaga với Bruno Mars trong ca khúc Die With a Smile vẫn chưa hạ nhiệt. Chỉ chưa đầy 1 tháng phát hành, ca khúc này đã chiếm lĩnh cả bảng xếp hạng Spotify và Apple Music toàn cầu, đứng Top 3 bảng xếp hạng Billboard Hot 100, thu về hơn 10 triệu lượt nghe mỗi ngày.

Được biết, Lady Gaga đã làm việc chăm chỉ cho album phòng thu thứ 7 suốt nhiều tháng trời. Cô đã viết và sản xuất rất nhiều bài hát. Theo tiết lộ của giới quan sát, album lần này sẽ mang màu sắc hoàn toàn khác so với những gì mà cô từng làm trước đó.

Thông báo trở lại của nữ ca sĩ ẢNH: U.V.N

Thú vị hơn, đã có những tin đồn về việc Andrew Watt - "phù thủy sản xuất" của nhiều nghệ sĩ huyền thoại như Rolling Stones, Elton John... cũng sẽ góp mặt trong dự án lần này. Với kinh nghiệm dày dặn và tài năng của mình, đây là cái tên sẽ giúp cho album của Gaga trở nên độc đáo hơn bao giờ hết.

Nhiều nguồn tin cho biết album sẽ kết hợp được chất nhạc hoang dã của Michael Jackson ở album Thriller nổi tiếng và sự nổi loạn như vẫn thường thấy của Lady Gaga. Nữ ca sĩ trước đó cũng chia sẻ mình thích phá vỡ giới hạn và thử nghiệm những điều mới lạ trong buổi ra mắt bộ phim âm nhạc Chromatica Ball.

Khi tin tức được lan truyền, trên các diễn đàn và mạng xã hội, hashtag #LG7 không ngừng tăng nhiệt khi người hâm mộ của nữ ca sĩ bắt đầu tìm lại những bài đăng cũ, những bức ảnh trước đó để tìm manh mối về album mới.

Và không chỉ có album thứ 7, sắp tới đây, bộ phim Joker : Folie à deux với sự góp mặt của nữ ca sĩ trong vai nữ chính Harley Quinn cũng sẽ chính thức công chiếu - vào ngày 4.10. Không chỉ là một diễn viên đầy triển vọng, nữ ca sĩ tài năng còn góp giọng trong phim với 3 bản cover nhạc jazz Get H appy, That’s E ntertainment, For Once in My Life và những ca khúc mới chưa hề được tiết lộ cho đến ngày công chiếu.

Tạo hình của nữ ca sĩ trong một phân cảnh ẢNH: VARIETY

Trong những ngày tới, cô cũng sẽ góp mặt tại thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Venice, đánh dấu sự ra mắt sản phẩm nói trên. Đây là vai diễn rất được kỳ vọng vì tính cách nhân vật tương đối trùng khớp với nữ ca sĩ. Trước đó, cô cũng tạo được tiếng vang rất lớn trong phim điện ảnh House of Gucci và A star is born.