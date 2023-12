Lai Châu: Hơn 600 công an diễn võ thuật, diễu hành ra quân trấn áp tội phạm

Sáng 18.12, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.



Dự lễ phát động có Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu; đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu; đại diện các sở, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu và hơn 600 cán bộ, chiến sĩ công an.

Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, phát động lễ ra quân DƯƠNG ANH

Theo Công an tỉnh Lai Châu, thời điểm cuối năm, dự báo các yếu tố tác động tiêu cực đến an ninh trật tự sẽ gia tăng. Các đối tượng, băng nhóm tội phạm ma túy, xâm phạm sở hữu, tín dụng đen... tăng cường hoạt động và các mâu thuẫn phát sinh trong đời sống cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến tội phạm.

Do vậy, thực hiện mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Lai Châu mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Giáng sinh, tết Dương lịch, tết Nguyên đán Giáp Thìn và các hoạt động lễ hội đầu xuân. Cao điểm được triển khai từ 15.12.2023 - 29.2.2024.

Hơn 600 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lai Châu dự lễ ra quân, trình diễn võ thuật DƯƠNG ANH

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Viết Giang yêu cầu công an các huyện, thành phố triển khai đồng bộ các biện pháp để nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Chủ động nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan an ninh trật tự trên phạm vi toàn tỉnh và trên từng địa bàn, lĩnh vực, chuyên đề.

Trên cơ sở đó, kịp thời triển khai các biện pháp, đối sách phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Sau lễ phát động, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức diễu hành qua các tuyến phố TP.Lai Châu DƯƠNG ANH

Đại tá Giang yêu cầu lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách và hội nghị quốc tế diễn ra trên địa bàn tỉnh…

Sau lễ ra quân, toàn lực lượng Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức diễu hành, biểu dương lực lượng trên một số tuyến phố chính tại TP.Lai Châu (tỉnh Lai Châu) với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.