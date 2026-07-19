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Thời sự Dân sinh

Lai Châu sẽ xây khẩn cấp nhà cho 24 hộ dân Mường Than

Long Quyền
Long Quyền
UBND tỉnh Lai Châu sẽ xây dựng khẩn cấp khu tái định cư tập trung cho khoảng 24 hộ dân tại xã Mường Than bị mất nhà ở do lũ quét.

Ngày 19.7, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định về việc ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách tại xã Mường Than.

Lai Châu sẽ xây khẩn cấp nhà cho 24 hộ dân Mường Than- Ảnh 1.

Bản Đội 11, xã Mường Than, tan hoang sau trận lũ quét

ẢNH: LONG QUYỀN

Theo đó UBND tỉnh cũng yêu cầu đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Công trình dự kiến bố trí khu tái định cư tập trung cho khoảng 24 hộ dân bị mất nhà do thiên tai, san tạo khoảng 10.000 m2 mặt bằng, xây dựng nhà ở cấp 4.

Ngoài ra các hạng mục hạ tầng như đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp, thoát nước, cấp điện, san nền và các công trình phụ trợ cũng sẽ được đồng bộ triển khai.

Tổng kinh phí thực hiện khoảng 19 tỉ đồng, từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự kiến công trình sẽ nhận bàn giao mặt bằng và khởi công ngay từ ngày 20.7.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu được giao quản lý, tổ chức thực hiện công trình. Các sở, ngành, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bố trí kinh phí, thiết kế mẫu nhà ở.

Việc ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp được thực hiện sau khi đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 15 - 17.7 gây lũ quét, sạt lở. Tính đến tối 19.7, lũ quét khiến 4 người tử vong, 3 người mất tích, nhiều nhà ở, công trình bị tàn phá.

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