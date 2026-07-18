Người thân kể lại khoảnh khắc 4 người bị cuốn trôi trong 3 phút ở Lai Châu

Chưa đầy 3 phút, gia đình 4 người bị lũ cuốn

Khoảng 8 giờ ngày 18.7, chị Hoàng Thị Nghĩa xem được đoạn video trực tiếp trên mạng xã hội về cảnh lũ quét tàn phá bản Chít (xã Mường Than). Trong video, chị thấy hình ảnh ngôi nhà em họ mình là anh Nguyễn Thanh H. (35 tuổi) bị cuốn sập hoàn toàn nên đã điện cho bố, mẹ anh H. hỏi thăm tình hình.

Anh H. sau khi được cứu sống, nhờ lực lượng chức năng tìm vợ con ẢNH: HIẾU CHIẾN

"Khi gọi điện cho cậu, tôi nhận được thông tin lũ chỉ cuốn hết tài sản thôi, các em không sao", chị Nghĩa nói và cho biết, sau đó chị cố gắng liên hệ lại cho gia đình nạn nhân nhưng không có hồi âm do thông tin liên lạc bị cắt đứt.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, chị Nghĩa tiếp tục xem được hình ảnh anh H. được người dân và lực lượng chức năng cứu giữa dòng nước lũ thì mới biết cả nhà em họ (4 người) cũng bị lũ cuốn trôi cùng tài sản.

Nhận được tin dữ, chị Nghĩa vượt quãng đường khoảng 100 km đến hiện trường để tìm kiếm em dâu và 2 cháu.

"Khi tôi đến hiện trường vào khoảng hơn 12 giờ trưa, khung cảnh trước mắt là sự hoang tàn, đổ nát cùng tiếng khóc xé lòng của người dân", chị Nghĩa nhớ lại và cho hay, để tiếp cận khu vực xảy ra lũ quét, mọi người phải đi bộ từ 2 - 3 km, băng qua những đoạn đường ngập bùn, hư hại nặng. Tại hiện trường vẫn đang mất điện, mất sóng.

Lũ quét chia cắt bản Chít ẢNH: CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU

Chị Nghĩa cho hay, chị có 2 người em họ (gia đình anh H. và một gia đình khác) sinh sống gần nhau tại bản Chít. Sau khi gặp được những người thân thoát nạn và nghe tường tận từ lời kể của họ về khoảnh khắc gia đình 4 người em họ mình bị lũ cuốn trôi.

Chị Nghĩa kể lại, khi lũ đổ về, một người em họ đã phát hiện và sang nhà còn lại đập cửa báo hiệu. Nhận được tin báo, anh H. vội vã mở cửa nhà với ý định đánh ô tô để đưa vợ và các con đi.

Tuy nhiên, ngay lúc đó, áp lực khủng khiếp của dòng nước đã khiến một bức tường đổ vào người con trai anh H. là cháu Phạm Xuân Tr. (8 tuổi). Trong giây phút đó, anh H. đã nỗ lực lao vào để cứu gia đình nhưng sức người không thể chống lại sức nước; dòng nước lũ sau đó cũng cuốn luôn vợ anh là chị Phạm Thị L. (32 tuổi) cùng con gái lớn ngay trước mắt anh H.

Theo chị Nghĩa, tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 3 phút. Bản thân H. cũng bị dòng nước cuốn đi xa nhưng may mắn bám vào được gò đất cao nên được mọi người cứu sống.

Bị lũ cuốn xa vẫn gọi điện cầu cứu

Là người trực tiếp trong nhóm đi cứu anh H., anh Hiếu Chiến (người dân xã Mường Than) cho biết, khoảng 9 giờ ngày 17.7, anh cùng một số tài xế trong xã nhận được cuộc gọi cầu cứu từ anh H.

Lúc điện thoại cầu cứu, anh H. đã bị lũ cuốn trôi khoảng 2 - 3 km nhưng may mắn bám được vào mô đất cao.

"Điện thoại của H. để trong túi, cũng may mắn khi bị lũ cuốn nên vẫn sử dụng được. Khi nhận được định vị của H., chúng tôi vội vã đến hiện trường. Trên đường di chuyển, nước lũ vẫn tiếp tục dâng cao, nhiều nhà cửa, cây cối và vật nuôi bị cuốn trôi, bùn đất phủ kín nhiều đoạn đường", anh Chiến nói.

Khu vực anh H. (người trong ảnh) gọi điện cầu cứu ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Lũ quét ở Lai Châu Phát hiện 3 thi thể ở Mường Than

Sau khi đến hiện trường, nhóm tài xế phối hợp với lực lượng chức năng xã Mường Than triển khai cứu nạn. Khoảng 30 phút sau, anh H. được đưa từ khu vực mắc kẹt vào bờ an toàn rồi được đưa đến Bệnh viện đa khoa Than Uyên điều trị.

Theo thông tin mới nhất từ Công an xã Mường Than, tính đến 8 giờ 20 ngày 18.7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của vợ và con trai anh H. (con gái lớn mất tích vẫn đang trong quá trình tìm kiếm).

Ngoài con gái của anh H., lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu vẫn đang tích cực tìm kiếm 3 nạn nhân khác mất liên lạc sau khi xảy ra trận lũ quét kinh hoàng.