'Lái cứng' loay hoay vượt lầy tại giải đua ô tô địa hình lớn nhất Việt Nam

70 đội ô tô địa hình, tranh tài kịch tính
Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam PVOIL Cup (PVOIL VOC) là sự kiện thường niên, thu hút các tay chơi off - road đến từ cả 3 miền của Tổ quốc. Năm nay, giải quy tụ 70 đội đua với 140 vận động viên đến từ khắp các câu lạc bộ ô tô địa hình trên cả nước.
Ngay từ sáng sớm, tiếng động cơ đã gầm rú khắp một khoảng rừng bên trong Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội). Các tay đua sẽ tranh tài trong 4 hạng thi đấu gồm: Cơ bản, Bán tải nâng cao, SUV nâng cao và Chuyên nghiệp.
Ngay sau tiếng còi của trọng tài, các vận động viên tự tay bấm nút tính giờ ở điểm xuất phát rồi vội lên xe, khởi động máy để bắt đầu phần thi.
Đường đua số 10 được xem là một trong những cung khó nhằn nhất tại giải lần này với nhiều địa hình kết hợp, gồm: khúc cua gấp, hố nước sâu, bãi lầy, leo dốc cao... đòi hỏi lái chính và lái phụ phải có chiến thuật thi đấu linh hoạt, kết hợp ăn ý.
Để hoàn thành bài thi, các đội phải trở về đích trong thời gian quy định, nếu không sẽ phải nhận kết quả DNF (không hoàn thành).
Ngay khi vượt qua, chiếc xe này lao đến đoạn bãi lầy lớn, nước ngập sâu vào khoang lái. Lái phụ Lại Hồng Vân vội lội ra khỏi xe, kéo mỏ neo và dây tời ra chỗ đất chắc để làm điểm cố định kéo xe lên
ẢNH: TUẤN MINH
Thực hiện bài thi ngày sau đó, xe 405 do lái chính Nông Anh Tuấn và lái phụ Hoàng Văn Thống điều khiển không thể vượt qua bãi lầy này dù đã cố định mỏ neo trước khi đưa xe lội xuống. Đội này đành ngậm ngùi nhận kết quả DNF và đợi máy xúc đưa xe ra
ẢNH: TUẤN MINH
Để hoàn thành đường thi số 10, các xe phải vượt qua đoạn dốc cao trước khi chạm được tới vạch đích. Ở phần này, nhiệm vụ của lái phụ đòi hỏi vừa có sức để leo dốc, vừa phải nhanh nhạy tìm ra điểm neo chắc chắn để cố định dây tời. Trong khi đó, lái chính ở đầu xe liên tục nối dài dây tời
ẢNH: TUẤN MINH
Ngoài bài thi số 10, cung đường số 17 và 18 cũng buộc các xe phải có nâng cấp để vượt qua đoạn đầm lầy sâu trước khi về đích
ẢNH: TUẤN MINH
Giải PVOIL VOC năm nay có tới 23 đường thi cùng 1 đường Adventure đặc biệt, tăng gần gấp đôi so với con số 14 đường của mùa giải năm trước
ẢNH: TUẤN MINH
Phần thi của hạng xe: cơ bản, bán tải nâng cao, SUV nâng cao và chuyên nghiệp diễn ra trong cả hai ngày tiếp theo là 1.11 và 2.11 trước khi tìm ra nhà vô địch tại các hạng đấu năm nay.
Giải đua xe địa hình Việt Nam PVOIL Cup 2025 được chia thành 4 phân hạng:
- Hạng Cơ bản: Xe thi đấu phải là một phiên bản thương mại hoàn chỉnh được bán trên thị trường, được phép tháo, thay thế, nâng cấp một số chi tiết như lốp, giảm xóc, cản trước/sau,... nhưng không làm thay đổi động cơ, chiều dài cơ sở, ghế trong cabin, xe không được phép dùng tời...
- Hạng Bán tải Nâng cao: Xe thi đấu phải là một phiên bản bán tải thương mại hoàn chỉnh được bán trên thị trường, được phép tháo, nâng cấp, thay thế các hạng mục động cơ, lốp, giảm xóc, cản trước/sau, thùng xe,... nhưng không làm thay đổi chiều dài cơ sở, cắt ngắn sắt xi...
- Hạng SUV Nâng cao: Xe thi đấu phải là một phiên bản SUV thương mại hoàn chỉnh được bán trên thị trường, được phép tháo, nâng cấp, thay thế các hạng mục như động cơ, lốp, giảm xóc, cản trước/sau,... nhưng không làm thay đổi chiều dài cơ sở, cắt ngắn sắt xi,... Đối với xe mui trần, mui bạt (các loại tương tự Jeep, UAZ) phải có khung thép bảo vệ cabin chắc chắn liên kết vào khung xe để bảo vệ người lái trong các trường hợp lật xe.
- Hạng Chuyên nghiệp: Là hạng thi đấu chuyên nghiệp với mức độ khó khăn cao nhất, do đó xe thi đấu không cần phải là phiên bản thương mại được bán trên thị trường. Xe thi đấu được phép tháo, nâng cấp, thay thế các hạng mục; trừ các hạng mục không được phép như gắn xích hoặc sử dụng các loại lốp công cụ, lốp có đường kính trên 42 inch.
Xe thi đấu ở hạng này có thể sử dụng khung xe dạng thang hộp (chassis rời) hoặc dạng ống tròn hàn liền cabin chịu lực (dạng buggy). Xe bắt buộc phải có vỏ cabin với đầy đủ: Nắp capo; nóc; các cánh cửa hoặc thanh chắn bảo vệ người (cao ít nhất 40cm tính từ sàn xe); kính lái, hoặc lưới thép khu vực kính lái với mắt lưới không lớn hơn 2cm; tai xe trước và sau; phải được trang bị dây đai an toàn 4 điểm trở lên...
