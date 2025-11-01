'Lái cứng' loay hoay vượt lầy tại giải đua ô tô địa hình lớn nhất Việt Nam

70 đội ô tô địa hình, tranh tài kịch tính

Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam PVOIL Cup (PVOIL VOC) là sự kiện thường niên, thu hút các tay chơi off - road đến từ cả 3 miền của Tổ quốc. Năm nay, giải quy tụ 70 đội đua với 140 vận động viên đến từ khắp các câu lạc bộ ô tô địa hình trên cả nước.

Ngay từ sáng sớm, tiếng động cơ đã gầm rú khắp một khoảng rừng bên trong Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội). Các tay đua sẽ tranh tài trong 4 hạng thi đấu gồm: Cơ bản, Bán tải nâng cao, SUV nâng cao và Chuyên nghiệp.

Ngay sau tiếng còi của trọng tài, các vận động viên tự tay bấm nút tính giờ ở điểm xuất phát rồi vội lên xe, khởi động máy để bắt đầu phần thi.

Đường đua số 10 được xem là một trong những cung khó nhằn nhất tại giải lần này với nhiều địa hình kết hợp, gồm: khúc cua gấp, hố nước sâu, bãi lầy, leo dốc cao... đòi hỏi lái chính và lái phụ phải có chiến thuật thi đấu linh hoạt, kết hợp ăn ý.

Để hoàn thành bài thi, các đội phải trở về đích trong thời gian quy định, nếu không sẽ phải nhận kết quả DNF (không hoàn thành).

Trong ảnh, xe 404 thuộc đội Hùng Jeep - Bình Phước vượt qua hố nước sâu trước khi tiến đến đoạn bãi lầy trên đường đua số 10 ẢNH: TUẤN MINH

Ngay khi vượt qua, chiếc xe này lao đến đoạn bãi lầy lớn, nước ngập sâu vào khoang lái. Lái phụ Lại Hồng Vân vội lội ra khỏi xe, kéo mỏ neo và dây tời ra chỗ đất chắc để làm điểm cố định kéo xe lên ẢNH: TUẤN MINH

Sự phối hợp nhịp nhàng của cặp lái đã giúp xe 404 nhanh chóng vượt qua đoạn này để hoàn thành nốt bài thi ẢNH: TUẤN MINH

Thực hiện bài thi ngày sau đó, xe 405 do lái chính Nông Anh Tuấn và lái phụ Hoàng Văn Thống điều khiển không thể vượt qua bãi lầy này dù đã cố định mỏ neo trước khi đưa xe lội xuống. Đội này đành ngậm ngùi nhận kết quả DNF và đợi máy xúc đưa xe ra ẢNH: TUẤN MINH

Để hoàn thành đường thi số 10, các xe phải vượt qua đoạn dốc cao trước khi chạm được tới vạch đích. Ở phần này, nhiệm vụ của lái phụ đòi hỏi vừa có sức để leo dốc, vừa phải nhanh nhạy tìm ra điểm neo chắc chắn để cố định dây tời. Trong khi đó, lái chính ở đầu xe liên tục nối dài dây tời ẢNH: TUẤN MINH

Lái chính xe 402 Nguyễn Phương Toàn vui mừng cùng đồng đội khi hoàn thành bài thi số 10 trong 6 phút 41 giây. "Thời tiết năm nay mưa nhiều nên địa hình các bài thi khó hơn hẳn các năm trước. Dù kết quả không tốt như các đội khác nhưng chúng tôi vẫn rất vui vì đã có trải nghiệm tuyệt vời", anh Toàn chia sẻ ẢNH: TUẤN MINH

Ngoài bài thi số 10, cung đường số 17 và 18 cũng buộc các xe phải có nâng cấp để vượt qua đoạn đầm lầy sâu trước khi về đích ẢNH: TUẤN MINH

Giải PVOIL VOC năm nay có tới 23 đường thi cùng 1 đường Adventure đặc biệt, tăng gần gấp đôi so với con số 14 đường của mùa giải năm trước ẢNH: TUẤN MINH

Anh Nguyễn Trúc Sang (TP.Hồ Chí Minh) cho biết đã tham gia giải off - road PVOIL Cup đến nay đã là năm thứ 5. "Mỗi lần ra Hà Nội thi lại là một kỷ niệm đáng nhớ đội với toàn đội chúng tôi. Đây thực sự là một sân chơi đầy hấp dẫn để tôi được thỏa mình với đam mê", anh Sang nói ẢNH: TUẤN MINH