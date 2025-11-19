Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Metro đi Cần Giờ sẽ xuất phát ga đầu từ Công viên 23/9

Hà Mai
Hà Mai
19/11/2025 14:01 GMT+7

UBND TP.HCM vừa gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ do Công ty CP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed đề xuất.

Trong văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư cùng hồ sơ đề xuất dự án tuyến đường sắt đô thị kết nối trung tâm TP.HCM - Cần Giờ đã gửi Sở Tài chính thẩm định và trình UBND TP xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, VinSpeed dự kiến xây dựng tuyến có điểm đầu đặt tại phường Tân Thuận (quận 7 cũ) và điểm kết thúc tại xã Cần Giờ.

- Ảnh 1.

Phối cảnh khu đô thị lấn biển Cần Giờ - điểm kết nối trực tiếp của tuyến đường sắt đô thị cao tốc chạy từ trung tâm TP.HCM

Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu, VinSpeed nhận thấy việc đặt điểm đầu tuyến tại phường Tân Thuận sẽ dẫn đến một số khó khăn. Đồng thời, trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định về việc kết nối tuyến đường sắt trung tâm TP.HCM - Cần Giờ với các tuyến đường sắt khác của thành phố, Công ty VinSpeed đề xuất thành phố điều chỉnh lại phương án như sau:

Điểm đầu tuyến được bắt đầu tại khu vực trước của chợ Bến Thành (thay vì tại phường Tân Thuận) và kết nối với tuyến đường sắt số 1 Bến Thành - Suối Tiên; điểm kết thúc tại xã Cần Giờ, không thay đổi so với đề xuất trước đây.

Theo UBND TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao sau khi xem xét phương án, đã cho ý kiến rằng điểm đầu tuyến nằm tại khu vực phía trước chợ Bến Thành (công trình di tích), trụ sở Hỏa xa (công trình di tích thuộc Danh mục kiểm kê), Bảo tàng Mỹ thuật trên đường Phó Đức Chính (công trình di tích) nên đề nghị nhà đầu tư và các đơn vị liên quan phải có giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình di tích nêu trên. Đặc biệt là công trình di tích Bảo tàng Mỹ thuật.

Các đơn vị cũng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp công trình di tích Bảo tàng Mỹ thuật, chợ Bến Thành, trụ sở Hỏa xa bị sụp, nghiêng, nứt… trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Tiếp thu ý kiến từ Sở Văn hóa và Thể thao, nhà đầu tư đã điều chỉnh hướng tuyến để đảm bảo không ảnh hưởng đến các di tích trên địa bàn. 

Cụ thể, đề xuất điểm đầu dự án nằm trong công viên 23 Tháng 9. Tuyến sẽ đi dọc trong khu đất công viên song song với đường Lê Lai, đến đường Nguyễn Thái Học tuyến chuyển hướng đi dọc theo đường Ký Con, vượt qua rạch Bến Nghé. Sau khi vượt qua rạch Bến Nghé, tuyến chuyển hướng đông bắc đi vào đường Hoàng Diệu, đi tới khu vực giao với đường Nguyễn Tất Thành thì chuyển hướng đông nam bám sát hành lang đường Đoàn Như Hài. Tuyến đi thẳng qua khu vực cảng Nhà Rồng đến gần khu vực cầu Tân Thuận 2, tiếp tục chuyển hướng đông nam sang đường Nguyễn Văn Linh qua nút giao với đường Nguyễn Thị Thập để sang địa phận phường Tân Mỹ.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố, UBND TP.HCM kiến nghị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND xem xét, chấp thuận về mặt chủ trương. Việc xác định hướng tuyến cụ thể, sẽ được đánh giá thẩm định tại bước nghiên cứu khả thi, trước khi UBND TP quyết định.

Tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ dài gần 53 km, tổng mức đầu tư ước tính 85.650 tỉ đồng (khoảng 3,3 tỉ USD). Đây là tuyến đường sắt tốc độ cao với thiết kế 350 km/giờ, trừ đoạn đi qua khu vực đô thị đông đúc. Giai đoạn đầu, dự án bố trí hai ga tại Bến Thành và Cần Giờ, sau đó bổ sung các ga Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè và Bình Khánh. Dự án dự kiến khởi công tháng 12 năm nay và hoàn thành năm 2028.

Tin liên quan

Tuyến metro Cần Giờ sẽ bắt đầu ngay từ ga Bến Thành

Tuyến metro Cần Giờ sẽ bắt đầu ngay từ ga Bến Thành

Công ty CP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM đề xuất điều chỉnh tuyến metro nối trung tâm TP.HCM với Cần Giờ.

Khám phá thêm chủ đề

metro Cần Giờ metro Vingroup Cần Giờ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận