Lái ô tô bỏ chạy, tông trúng bạn gái trước quán karaoke

Ngày 15.12, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) điều tra vụ nam thanh niên lái ô tô bỏ chạy nghi do bị đánh, đã tông trúng bạn gái trước quán karaoke gây thương tích.

Cô gái nằm dưới gầm ô tô ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo clip ghi lại, khoảng 23 giờ ngày 14.12, một nhóm nam, nữ thanh niên đứng quanh một ô tô đang đậu trước karaoke Queen trên đường Mỹ Xuân - Hòa Bình (xã Bình Trung, H.Châu Đức). Sau đó, ô tô này lùi ra đường rồi đột ngột chạy về phía trước.

Ô tô này đã tông vào nhóm người đứng phía trước nhưng nhiều người tránh được, còn chị N.T.N.T (32 tuổi, ngụ xã Bình Trung) bị ngã xuống đường, nằm dưới gầm ô tô.

Nhóm thanh niên lao tới ô tô này, dùng tay đập vào kính, cửa xe. Lái xe ô tô lùi lại, chị T. được những người đi chung đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu.

Hiện trường vụ ô tô tông trúng cô gái ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Nguồn tin Thanh Niên cho biết, vụ việc xảy ra tại karaoke Queen (ở xã Bình Trung), nguyên nhân ban đầu nghi do ghen tuông.

Theo đó, chị T. đang cùng nhóm bạn hát karaoke ở quán Queen thì bạn trai cũ tìm đến đón về. Tại đây, người bạn trai của chị T. bị nhóm bạn hát karaoke chung với chị T. đánh.

Do bị đánh nên bạn trai cũ của chị T. lên ô tô để đi về, do hoảng loạn đã tông trúng nạn nhân. Chị T. được đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu do gãy xương đòn. Nam thanh niên lái ô tô tông trúng bạn gái (là chị T.) đã bị Công an H.Châu Đức bắt giữ sau đó.