Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lái ô tô lao thẳng vào cây xăng, tông 7 người trong bến xe ở Đà Lạt
Video Thời sự

Lái ô tô lao thẳng vào cây xăng, tông 7 người trong bến xe ở Đà Lạt

Lâm Viên
Lâm Viên
26/02/2026 23:21 GMT+7

Tin Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt bắt khẩn cấp Trần Văn Quốc để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, sau khi lái ô tô tông nhiều người tại cây xăng trong Bến xe liên tỉnh Lâm Đồng.

Tối 26.2, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trần Văn Quốc (26 tuổi, ở phường Lâm Viên - Đà Lạt), để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Quốc là người lái ô tô tông nhiều người tại cây xăng trong Bến xe liên tỉnh Lâm Đồng.

Lái ô tô lao thẳng vào cây xăng, tông 7 người gần bến xe ở Đà Lạt

Theo cơ quan công an, chiều 25.2, sau khi uống rượu tại một quán ăn ở phường Cam Ly - Đà Lạt, Quốc điều khiển xe máy trên đường Hoàng Diệu thì xảy ra va chạm với ô tô trung chuyển của nhà xe Phương Trang do anh Huỳnh Duy Minh (43 tuổi) điều khiển. Bức xúc, Quốc chặn xe, đánh anh Minh bị thương vùng mắt làm anh Minh choáng váng.

Chưa dừng lại, sau đó Quốc tiếp tục lái ô tô biển số 49H-035.69 đến bến xe để tìm anh Minh. Tại khu vực cây xăng Anh Phát (1 Tô Hiến Thành, phường Xuân Hương - Đà Lạt), hai bên xảy ra xô xát. Trong lúc hỗn loạn, Quốc lên xe, đóng cửa và bất ngờ lái ô tô lao vào nhóm người đang đứng gần trụ bơm xăng.

- Ảnh 1.

Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đọc lệnh bắt khẩn cấp đối với Quốc

ẢNH: L.V

Hậu quả, anh Trần Minh Thuận (24 tuổi, nhân viên nhà xe Phương Trang) bị thương nặng, 6 người khác bị thương nhẹ. Vụ việc gây náo loạn, ùn tắc giao thông cục bộ tại khu vực bến xe.

Sau khi gây ra vụ việc, Quốc lái xe tiện rời khỏi hiện trường nhưng bị lực lượng chức năng phát hiện, đưa về trụ sở Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt để làm rõ. Kiểm tra nồng độ cồn đối với Trần Văn Quốc cho kết quả 0,238mg/l khí thở; âm tính với ma túy.

Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã tạm giữ hình sự đối với Quốc trong 3 ngày để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Khởi tố tài xế ‘khóa đầu, khóa đuôi’ xe ngày mùng 2 Tết ở Hà Tĩnh

Khởi tố tài xế ‘khóa đầu, khóa đuôi’ xe ngày mùng 2 Tết ở Hà Tĩnh

Tài xế Nguyễn Viết Linh, người dùng 2 xe ô tô ‘khoá đầu, khoá đuôi’ phương tiện của một người dân ở Hà Tĩnh khi đi chúc tết bị khởi tố để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Khám phá thêm chủ đề

bến xe đà lạt lái ô tô tông người khác lái ô tô lao vào cây xăng ẩu đả tin tức Đà Lạt tin tức Lâm Đồng bến xe liên tỉnh lâm đồng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận