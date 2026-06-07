Lại phát hiện diều gần sân bay Nội Bài, nhiều chuyến bay ảnh hưởng

Trưa nay 7.6, trong quá trình cất cánh, tổ lái chuyến bay VN414 của Hãng hàng không Vietnam Airlines, chặng bay Hà Nội - Incheon (Hàn Quốc) đã phát hiện có diều thả gần khu vực sân bay Nội Bài.

Máy bay của các hãng hàng không tại sân bay Nội Bài ẢNH: VIỆT HÙNG

Chuyến bay cất cánh lúc 10 giờ 36. Vài phút sau khi cất cánh, tổ lái báo cáo đã quan sát thấy một chiếc diều thả gần khu vực sân bay, nên đã thông báo cho Trung tâm Tiếp cận tại sân bay Nội Bài (Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam).

Tiếp đó, chuyến bay của Hãng hàng không Vietjet, chặng bay Hà Nội - Pleiku (Gia Lai), bay bằng tàu bay Airbus A321, cất cánh vào lúc 10 giờ 40 cũng phát hiện 1 chiếc diều.

Ngay sau khi nhận thông tin từ tổ bay, Trung tâm Tiếp cận tại sân bay Nội Bài thông báo cho Đài kiểm soát không lưu Nội Bài, báo cáo tình hình cho Tổ trưởng Tổ An toàn đường cất, hạ cánh, Cảng vụ Hàng không miền Bắc, bộ phận khẩn nguy sân bay và tạm thời chưa cho máy bay cất cánh.

Tới hơn 11 giờ, sau khi quan sát không còn diều ở khu vực, cơ quan chức năng đã cho phép máy bay cất cánh trở lại lúc 11 giờ 16.

Theo thống kê của Trung tâm Tiếp cận tại sân bay Nội Bài, sự cố phát hiện diều trưa nay đã khiến 7 chuyến bay bị ảnh hưởng. Trong đó, có 2 chuyến bay đã nổ máy chờ trong sân đỗ và 5 chuyến đã chuẩn bị khởi hành phải dừng chờ, gồm một chuyến chờ trên đường cất, hạ cánh và 4 chuyến chờ trên đường lăn.

Trong đó, chuyến bay VJC997 phải chờ trên đường cất, hạ cánh khoảng 25 phút, sau đó cất cánh lúc 11 giờ 16.

Chỉ 1 ngày trước đó, sáng 6.6, do có một thiết bị bay không người lái (UAV) xuất hiện gần Sân bay quốc tế Nội Bài, 16 chuyến bay đã phải tạm dừng hoạt động nhằm đảm bảo an toàn hàng không.

Trước đó, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương các xã, phường giáp ranh bao gồm Nội Bài, Sóc Sơn, Đa Phúc, Thư Lâm (Hà Nội) và P.Phúc Yên (tỉnh Phú Thọ) triển khai chiến dịch truyền thông sâu rộng về quy định an toàn bay liên quan đến thiết bị bay không người lái (UAV, flycam, drone) và các vật thể bay khác.

Tuy nhiên, tình trạng UAV hay thả diều gần sân bay vẫn tiếp diễn, ảnh hưởng đến nhiều chuyến bay.