Lãi suất chứng chỉ tiền gửi lên 7,1%/năm

Sacombank phát hành chứng chỉ đợt này với tổng giá trị 5.000 tỉ đồng. Chứng chỉ tiền gửi có mệnh giá chỉ từ 1 triệu đồng, kỳ hạn 7 năm (tức 84 tháng) và không tự động tái tục. Lãi suất năm đầu tiên của chứng chỉ tiền gửi là 7,1%/năm, các năm sau được điều chỉnh linh hoạt theo lãi suất thị trường. Tiền gốc được thanh toán một lần khi đến hạn và tiền lãi được trả theo định kỳ mỗi năm. Ngoài lãi suất, chứng chỉ tiền gửi còn được thanh toán một phần hoặc toàn bộ số dư trước hạn, được chuyển nhượng, đồng thời có thể cầm cố để vay vốn khi có nhu cầu với lãi suất vay ưu đãi.



Sacombank huy động chứng chỉ tiền gửi với lãi suất 7,1%/năm ẢNH: V.H

Theo bảng lãi suất tiết kiệm, Sacombank hiện đang huy động tiền đồng với lãi suất từ 2,8 – 5,2%/năm, trong đó kỳ hạn 12 tháng ở mức 4,9%/năm và mức lãi cao nhất 5,2%/năm thuộc kỳ hạn 36 tháng. Như vậy, lãi suất chứng chỉ tiền gửi của Sacombank hiện nay đang cao hơn tiết kiệm 2,2%/năm.



Ngoài ra, khách hàng cá nhân khi gửi tiết kiệm có kỳ hạn từ 1 – 36 tháng trên ứng dụng Sacombank Pay sẽ được hưởng lãi suất cao hơn tại quầy từ 0,4 – 0,7%/năm. Không những có thể chủ động mở tài khoản tiết kiệm theo ý muốn, khách hàng còn dễ dàng quản lý (tra cứu lịch sử, lãi suất áp dụng, ngày đến hạn tất toán và nhận lãi…) các khoản tiết kiệm mọi lúc mọi nơi, hoặc cầm cố để vay tiêu dùng nhanh trên Sacombank Pay mà không cần trực tiếp đến ngân hàng.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2024, tổng huy động vốn của Sacombank đạt gần 642.000 tỉ đồng, tăng 11% so với đầu năm, trong đó 82% tiền gửi từ khách hàng cá nhân. Còn dư nợ tín dụng đạt gần 517.000 tỉ đồng, tăng 7% so với đầu năm, thị phần tăng 0,03%, chủ yếu đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, tổng tài sản hợp nhất của Sacombank đạt hơn 717.000 tỉ đồng, tăng 6,4% so với đầu năm, trong đó tài sản có sinh lời tăng 11%...