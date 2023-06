Lãi suất tiết kiệm vẫn cao chót vót

LS trên thị trường liên NH liên tục lao dốc không phanh nhưng thực tế vẫn duy trì mức cao so với trước đây. Cụ thể, hiện LS giao dịch giữa các NH giảm từ 1,5 - 2%/năm so với cuối tháng 5 khi kỳ hạn qua đêm xuống còn 2,4%/năm, 1 tháng xuống còn 3,94%/năm, 6 tháng xuống còn 6,33%/năm... So với thời điểm tháng 1.2020 (trước khi xảy ra dịch Covid-19), LS liên NH từ kỳ hạn 1 tháng trở lên vẫn cao hơn từ 0,1 - 1,2%/năm.