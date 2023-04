Có tiền gửi tiết kiệm, mua cổ phiếu hay vàng?

Những ngày đầu tháng 4, nhiều ngân hàng liên tục giảm lãi suất tiết kiệm xuống dưới 8%/năm cho kỳ hạn 6 - 9 tháng. Điều này khiến nhiều người lại tính toán, xem xét lại một số kênh đầu tư thay vì chỉ cần gửi hết tiền vào nhà băng khi lãi suất nhảy vọt lên đến 10%/năm vào cuối 2022, đầu 2023.

Sau nhiều năm, cổ phiếu lên ngôi

"Nếu có 1 tỉ đồng hiện nay, ông sẽ đầu tư vào đâu?". Ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vàng bạc đá quý SJC Phú Thọ đánh giá, chứng khoán và vàng là 2 kênh có thể xem xét với những người thích mạo hiểm. "Chỉ số Dow Jones đã tăng liên tục gần đây bất chấp kinh tế Mỹ vẫn khó khăn và vụ sụp đổ của 2 ngân hàng của nước này. Chỉ số Dow Jones luôn có tính dẫn dắt với thị trường chứng khoán toàn cầu. Thế nên việc tăng điểm này cho thấy, niềm tin của giới đầu tư Mỹ nói riêng hay quốc tế nói chung vẫn đặt vào thị trường chứng khoán. Trong nước, chỉ số VN-Index đã có gần 10 phiên tăng liên tục, bắt nhịp cùng thế giới. Vì vậy, trong quý 2/2023, nhiều cổ phiếu sẽ tiếp tục khởi sắc. Bên cạnh đó, thị trường vàng cũng sẽ có nhiều điều thú vị. Từ đầu năm đến nay đã có 2 lần kim loại quý bật lên trên ngưỡng 2.000 USD/ounce và đang duy trì ở mức cao trên 1.900 USD/ounce. Đến quý 3 - 4/2022, khi ứng cử viên Tổng thống Mỹ lộ diện thì có thể nhiều kịch tính sẽ xảy ra. Khi đó thị trường tài chính nói chung, giá USD và giá vàng nói riêng sẽ có biến động lớn", ông Hải phân tích.

Cổ phiếu được dự báo có thể tiếp tục khởi sắc NGỌC THẮNG





"Tôi là người có tính toán nhưng cũng thích mạo hiểm. Nếu lựa chọn đầu tư hiện nay thì phần lớn sẽ phân bổ vốn vào cổ phiếu và một phần nhỏ hơn vào vàng. Tất nhiên, việc lựa chọn cổ phiếu nào cũng hoàn toàn tùy thuộc vào quan điểm của từng người", ông Trần Thanh Hải chia sẻ thêm.

Tương tự, chuyên gia về thị trường tài chính Phan Dũng Khánh dự báo, đà tăng của VN-Index có thể dừng lại khi nhiều nhà đầu tư chốt lời. Tuy nhiên, diễn biến này không phải tín hiệu xấu, bởi việc đảo chiều để xây nền giá mới là cần thiết trước khi chinh phục vùng 1.100 điểm. Vì vậy, đây là thời điểm có thể bắt đầu quan tâm trở lại với cổ phiếu. Hiện tại, hầu như thị trường vẫn đi ngang khi đồ thị kỹ thuật cũng chỉ ra từ sau tết đến nay, chỉ số không vượt qua vùng kháng cự 1.100 điểm và cũng không xuyên thủng đáy ngắn hạn 1.020 điểm.

Gửi tiết kiệm cho người ít phiêu lưu mạo hiểm

Khi nói về các kênh đầu tư ở Việt Nam, bất động sản luôn được nhiều người lựa chọn nếu đủ vốn. Ông Trần Thanh Hải phân tích, thị trường bất động sản trong quý 2/2023 vẫn mới có thể ở giai đoạn được gỡ những khó khăn về thủ tục nên hầu như chưa có điểm sáng để hồi phục. Do đó, chưa nên vội vã mua nếu với mục đích đầu tư. Riêng với kênh tiết kiệm, dù lãi suất giảm so với đầu năm nay nhưng với người chỉ muốn đảm bảo an toàn thì đó là lựa chọn ưu tiên nhất.

Người nào muốn an toàn nên lựa chọn gửi tiết kiệm dù lãi suất giảm NGỌC THẮNG

Đồng quan điểm, ông Phan Dũng Khánh cũng cho rằng thị trường bất động sản có thể sẽ còn khó khăn đến hết năm 2023. Ngoài cổ phiếu, nhà đầu tư có thể xem xét thêm kênh trái phiếu doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp sản xuất vẫn hoạt động tốt, thanh toán đúng hạn trái phiếu. Quan trọng là nhà đầu tư cần lựa chọn kỹ trái phiếu của doanh nghiệp đảm bảo được dòng tiền thì sẽ hưởng lợi tức cao hơn lãi suất tiết kiệm ngân hàng.

Mặc dù không nêu chi tiết tỷ lệ phân bổ nguồn vốn vào đâu vì theo ông Phan Dũng Khánh, không thể có công thức chung . Danh mục đầu tư sẽ phụ thuộc vào mỗi cá nhân bởi mỗi người có mức kỳ vọng lợi nhuận khác nhau; việc chịu đựng rủi ro cao hay thấp hay thậm chí là dài hạn hay ngắn hạn. Đối với danh mục đầu tư dài hạn, cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, bảo hiểm, vàng... là những địa chỉ mà theo ông Khánh, nhà đầu tư có thể cân nhắc.