Lãi suất vay đi xuống, giá vàng 'neo' mức cao

àn sóng giảm lãi vay

Làn sóng giảm lãi suất cho vay của các nhà băng vẫn tiếp tục diễn ra trong những ngày đầu tháng 11. VIB mới đây triển khai chương trình cho khách hàng cá nhân vay để trả nợ trước hạn khoản vay tại ngân hàng (NH) khác với lãi suất 0% trong tháng đầu tiên. Từ các tháng sau, mức lãi suất áp dụng theo chương trình ưu đãi hiện hành của NH. Ở thời điểm hiện tại, VIB áp dụng lãi suất cho vay ưu đãi từ 5,5%/năm đối với khách hàng cá nhân vay vốn kinh doanh, từ 6%/năm với khách hàng vay mua ô tô và 7,5%/năm với khách hàng vay mua bất động sản, xây dựng, sửa chữa nhà.

Trong khi lãi suất cho vay giảm thì giá vàng nhẫn lên mức cao 60 triệu đồng/lượng NGỌC THẮNG

Tương tự, NH TMCP Bản Việt vừa tung ra gói siêu ưu đãi lãi vay linh hoạt từ nay đến hết năm 2023, áp dụng cho khách hàng vay phục vụ sản xuất kinh doanh, vay mua bất động sản, xây dựng, sửa chữa nhà… với lãi suất từ 6,5%/năm, giảm 0,4 điểm phần trăm so với lãi suất ưu đãi đưa ra trước đó chỉ trong vòng 1 tuần. Hay SHB giảm lãi suất cho vay 2% đối với khách hàng hiện hữu là cá nhân, doanh nghiệp (DN); dành 5.000 tỉ đồng tín dụng cho vay với lãi suất 6,97%/năm hỗ trợ DN bổ sung vốn lưu động ngắn hạn và dành 1.000 tỉ đồng lãi suất ưu đãi cho khách hàng DN có nhu cầu vay mua ô tô với thời gian vay từ 36 tháng trở lên. Riêng khách hàng là DN có vốn đầu tư nước ngoài, DN xuất khẩu, SHB dành 50 triệu USD với lãi suất ưu đãi từ 4,8%/năm…

Trước đó, hàng loạt NH lớn như Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Sacombank… đã liên tục đưa ra các gói lãi suất cho vay thấp để đẩy nhanh tín dụng. Các mức lãi suất vay 5 - 6%/năm đã xuất hiện trên thị trường. Chẳng hạn, BIDV tiếp tục giảm lãi suất vay vốn sản xuất kinh doanh từ 5,4%/năm, tiêu dùng còn 6,5%/năm; Vietinbank dành 15.000 tỉ đồng cho DN vừa và nhỏ vay với lãi suất từ 5,9%/năm… Kết quả khảo sát của Hội Môi giới bất động sản VN (VARS) tại 13 NH có mức lãi suất vay mua nhà tính đến cuối tháng 10 dao động từ 6,9 - 10%/năm trong năm vay đầu tiên, lãi suất sau ưu đãi từ 10,5 - 14%/năm. Mức lãi suất này thấp hơn thời điểm cuối tháng 7 khoảng 1 - 2%/năm. Các NH có lãi suất ưu đãi khoảng 7%/năm trong năm đầu như UOB, TPBank, Vietcombank, MB, HongLeong, MSB…

Theo NH Nhà nước, tăng trưởng tín dụng 10 tháng đầu năm đạt 7,39% so với cuối năm 2022, các NH cho vay ra nền kinh tế hơn 12,8 triệu tỉ đồng. Như vậy, tín dụng tháng 10 tăng nhẹ so với mức tăng 6,9% vào cuối tháng 9. Đây là diễn biến chung kể từ đầu năm đến nay, tín dụng tăng khá chậm. Thông thường các NH sẽ cho vay khá nhanh vào quý 4 hằng năm khi nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh cuối năm gia tăng, thế nhưng năm nay tình hình hoàn toàn trái ngược.

Với kế hoạch đề ra của nhà điều hành tăng trưởng tín dụng của toàn ngành NH từ 14 - 15% trong năm 2023, do đó các nhà băng còn khoảng 8.000.000 tỉ đồng dư nợ tín dụng được phép đưa ra nền kinh tế trong 2 tháng cuối năm. Điều này khó khả thi, bởi không chỉ tín dụng từ hoạt động sản xuất kinh doanh sụt giảm mà ngay cả tín dụng mua nhà của người dân cũng đi xuống nhanh. Chính vì vậy, lãi suất cho vay được các nhà băng điều chỉnh giảm nhanh nhằm khuyến khích nhu cầu vay.

Giá vàng ở mức cao

Trong khi lãi suất đi xuống thì giá vàng lại đi lên. Sau khi giảm mạnh xuống còn 68 triệu đồng mỗi lượng vào những ngày đầu tháng 11, vàng miếng SJC liên tục duy trì ở mức cao, trên 70 triệu đồng/lượng trong những ngày gần đây. Ngày 16.11, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào vàng miếng với giá 69,8 triệu đồng/lượng, bán ra 70,6 triệu đồng/lượng; Eximbank mua vào 69,8 triệu đồng và bán ra 70,3 triệu đồng/lượng…

Giá vàng miếng SJC cao hơn giá quốc tế 12,2 triệu đồng/lượng, riêng giá vàng nhẫn cao hơn 1,8 triệu đồng/lượng. Công ty SJC mua vào với giá 58,85 triệu đồng/lượng, bán ra 59,95 triệu đồng/lượng, có thời điểm trong ngày giá bán lên 60 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay của vàng nhẫn. Cùng chất lượng vàng 4 số 9 nhưng vàng nhẫn có mức giá thấp hơn 10,4 triệu đồng/lượng so với vàng miếng. Dù vậy mua vàng nhẫn chịu rủi ro cao về chênh lệch giữa giá mua và bán lên 1,1 triệu đồng/lượng.

Tốc độ tăng giá của vàng trong nước nhanh hơn so với quốc tế NGỌC THẮNG

Tốc độ tăng giá của vàng trong nước nhanh hơn so với quốc tế. So với cách đây 20 ngày, kim loại quý trên thị trường quốc tế ở mức quanh 2.000 USD/ounce, vàng miếng SJC cao lắm cũng chỉ 70,2 - 70,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Thế nhưng giá vàng quốc tế hiện nay thấp hơn 30 USD/ounce, quanh mức 1.970 USD/ounce nhưng vàng miếng SJC lại cao hơn 200.000 đồng/lượng.

Đại diện Công ty SJC cho biết mãi lực vàng miếng SJC hiện nay không cao, dù bắt đầu mùa cưới cuối năm. Tuy nhiên giá vàng thế giới dự báo sẽ tăng trong thời gian tới khiến người có vàng không bán ra, nguồn cung trên thị trường không được dồi dào. Giá vàng vì thế duy trì ở mức cao. Cùng quan điểm, ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty Đối tác mới, cho hay mãi lực thị trường vàng miếng lẫn nữ trang hiện nay rất chậm. Cũng vì giá vàng thế giới đang nhận được những hỗ trợ tăng nên giá vàng trong nước vẫn được giữ ở mức cao.

Thêm một lý do là cách đây một tuần, nhiều người mang vàng ra bán trước những lo lắng về Thông tư 12/2023 của NH Nhà nước. Nhưng sau khi được giải tỏa hiểu nhầm là tạm ngưng giao dịch vàng vào cuối tháng 11, thì nay lực mua vàng xuất hiện khi giá xuống thấp. Ông Trọng đánh giá, Thông tư 12 khi có hiệu lực vào cuối tháng 11 này chưa có tác động nhiều trên thị trường trong thời gian ngắn. Thế nhưng khi nhà nước có quy chế về đấu thầu vàng can thiệp thị trường thì có thể xuất hiện những phiên đấu thầu vàng. Với mức giá vàng trong nước cao hơn quốc tế hiện trên 10 triệu đồng/lượng, nhà nước nhập vàng bán can thiệp thị trường thì có lợi hơn.