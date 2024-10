Lại thêm vụ phá hoại vườn sầu riêng của người dân ở Đắk Lắk

Ngày 2.10, tin từ Công an H.Krông Ana (Đắk Lắk), đơn vị đang tiến hành điều tra vụ phá hoại vườn sầu riêng, gây thiệt hại lớn cho một hộ dân trên địa bàn.

Trước đó, sáng 1.10, ông Lưu Tấn Văn (trú xã Ea Bông, H.Krông Ana) đi thăm vườn sầu riêng ở thôn Quỳnh Ngọc (xã Ea Na, H.Krông Ana) thì phát hiện hàng loạt cây sầu riêng nhiều năm tuổi bị kẻ gian chặt phá.

Qua kiểm đếm, có 33 cây sầu riêng trên 3 năm tuổi bị đẽo gốc, chặt ngọn, bẻ cành; trong đó có 23 cây 8 năm tuổi, cho năng suất trái ổn định. Theo chủ vườn, những cây sầu riêng bị phá hoại ước tính thiệt hại trên 350 triệu đồng, nhưng quan trọng hơn là nhiều cây bị đẽo gốc dễ chết, khó có khả năng phục hồi.

Vườn sầu riêng của ông Văn bị chặt phá quá tàn nhẫn ẢNH: CTV

Ông Văn đã trình báo cho cơ quan công an việc . Tiếp nhận thông tin, Công an H.Krông Ana và Công an xã Ea Na đã có mặt tại hiện trường lập biên bản, ghi nhận sự việc, điều tra thủ phạm.

Đây là vụ phá hoại vườn sầu riêng mới nhất xảy ra ở Đắk Lắk. Từ đầu năm đến nay, nhiều vụ phá hoại vườn sầu riêng của người dân trên địa bàn gây rất nhiều thiệt hại, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Nhiều vườn cây bị đẽo gốc, chặt phá, cắt bỏ trái sầu riêng chưa chín; thậm chí phun thuốc diệt cỏ làm hại trái non…

Mới đây, cuối tháng 8, Công H.Krông Búk (Đắk Lắk) đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một phụ nữ 59 tuổi (trú xã Ea Sin, H.Krông Búk) để điều tra tội hủy hoại tài sản. Nguyên nhân, do mâu thuẫn trong mua bán đất, người này đã lén lút cắt bỏ hàng trăm trái sầu riêng non của một hộ dân trú cùng địa phương.