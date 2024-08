Nửa đêm vào chặt đẽo gốc, phá vườn sầu riêng của hàng xóm

Ngày 29.8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Cư Kuin (Đắk Lắk), đơn vị đã xác định nghi phạm phá hoại vườn sầu riêng của một hộ dân trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, ngày 27.8, Công an H.Cư Kuin tiếp nhận tin báo của bà H Chip Byă (44 tuổi, trú buôn Jung B, xã Ea Ktur, H.Cư Kuin) về việc vườn sầu riêng của gia đình vô cớ bị kẻ gian chặt đẽo gốc, phá hoại 26 cây sầu riêng từ 3 - 5 năm tuổi.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an H.Cư Kuin và Công an xã Ea Ktur phối hợp xác minh, làm rõ Y Xoai Byă (47 tuổi, trú cùng buôn Jung B, xã Ea Ktur) là người thực hiện hành vi phá hoại vườn sầu riêng của gia đình bà H Chip Byă.

Một trong số 26 cây sầu riêng của hộ bà H Chip Byă bị đẽo gốc CACC

Tại cơ quan công an, Y Xoai Byă khai nhận hành vi phá sầu riêng của người hàng xóm và giao nộp một con dao tang vật liên quan đến vụ việc. Do mâu thuẫn cá nhân từ trước, vào khoảng 0 giờ ngày 27.8, Y Xoai Byă mang theo một con dao dài gần 50 cm đến vườn của bà H Chip Byă để chặt đẽo phần vỏ gốc 26 cây sầu riêng rồi về ngủ ở chòi rẫy của mình.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an H.Cư Kuin tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý vụ việc.

Trước đó, ngày 22.8, Công an H.Krông Búk (Đắk Lắk) đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Thị Thâm (68 tuổi, trú xã Ea Sin, H.Krông Búk) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Hồi tháng 5.2024, do mâu thuẫn trong mua bán đất rẫy, lợi dụng trời tối, bà Thâm đã cắt, phá 368 quả sầu riêng non của gia đình anh N.V.N (cùng trú xã Ea Sin), gây thiệt hại hàng chục triệu đồng.