Thời sự

Lại xảy ra động đất tại Lào, sát biên giới Việt Nam

Quý Hiên
Quý Hiên
17/11/2025 11:37 GMT+7

Trận động đất ở Lào sáng 17.11 cách trận động đất xảy ra đêm 12.11 gần 3 km về phía đông. Cả 2 trận động đất cách biên giới Việt Nam từ 2,5 - 5 km.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học trái đất, lúc 0 giờ 2 phút 24 giây (giờ Hà Nội) ngày 17.11, một trận động đất có độ lớn 3.9 M xảy ra tại vị trí có tọa độ 20,374 độ vĩ bắc; 104,600 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 16 km. 

Động đất xảy ra tại tỉnh Houaphan, Lào, cách biên giới Việt Nam tại địa phận xã Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa khoảng 2,5 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Lại tiếp tục động đất ở Lào, sát biên giới Việt Nam - Ảnh 1.

Bản đồ chấn tâm động đất xảy ra lúc hơn 0 giờ sáng nay 17.11

ẢNH: IES

Đây là trận động đất thứ 2 tại tỉnh Houaphan kể từ đêm 12.11 đến nay. Trận động đất trước đó xảy ra lúc 23 giờ 26 phút 19 giây (giờ Hà Nội) đêm 12.11, có độ lớn 4.8 M tại vị trí có tọa độ 20,373 độ vĩ bắc; 104,572 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. 

Trận động đất đêm 12.11 cách trận động đất sáng nay 17.11 khoảng 2,7 km về phía tây. Dù xảy ra tại Lào nhưng nhiều người dân tại Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An… cho biết cảm nhận rõ rung lắc mạnh như có động đất. Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn tiếp tục theo dõi các trận động đất này.

Lại tiếp tục động đất ở Lào, sát biên giới Việt Nam - Ảnh 2.

Vị trí 2 trận động đất ở tỉnh Houaphan, Lào đêm 12.11 và sáng 17.11

ẢNH: QUÝ HIÊN

Được biết, xung quanh nơi xảy ra 2 trận động đất nói trên không có hồ thủy điện nào. Vì vậy, nhiều khả năng đây là những trận động đất tự nhiên. 

TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Các khoa học trái đất, giải thích: "Động đất tự nhiên là động đất tại các vùng đứt gãy. Các đứt gãy sinh chấn vẫn hoạt động ở sâu trong lòng đất. Khi các đứt gãy này tích tụ đủ năng lượng thì phát sinh động đất".

Năm nay, người dân Hà Nội và nhiều địa phương khác ở nước ta nhiều lần cảm nhận được động đất dù nó xảy ra ở nước ngoài. Chẳng hạn, chiều 28.3, nhiều người dân trong các công sở, nhà cao tầng ở thủ đô cảm nhận rõ rung lắc mạnh do ảnh hưởng của trận động đất có độ lớn hơn 7 M từ Myanmar. 

