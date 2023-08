Lái xe CLB HAGL phải phẫu thuật vì vẫn còn xương dăm bị gãy ở khớp vai

Tài xế Nguyễn Tú Sinh là người duy nhất sống sót trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 thành viên của đội HAGL tử vong vào ngày 12.8. Ông được người dân có mặt tại hiện trường đưa ra khỏi xe để đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau khoảng 1 ngày kể từ khi nhập viện, ông Sinh đã tỉnh táo. Ban đầu, tài xế của CLB HAGL được chẩn đoán bị chấn thương khá nghiêm trọng: gãy xương đòn, xương sườn…

Theo thông tin mới nhất, sáng 15.8, khi đội HAGL và mọi người vào thăm, ông Nguyễn Tú Sinh cho biết ông bị đau 2 ngày nay. Chính vì vậy, bác sĩ ở Bệnh viện Đại học Y Dược - HAGL đã thăm khám lại và quyết định sẽ mổ khớp vai để lấy xương dăm bị gãy đâm vào phần mềm gây đau.

Tài xế Nguyễn Tú Sinh phải mổ để lấy xương dăm MINH TRẦN

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 12.8, trên quốc lộ 14, đoạn qua địa phận xã Ia H'rú, H.Chư Pưh (Gia Lai), vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô khiến 3 thành viên CLB HAGL tử vong (HLV Dương Minh Ninh, cầu thủ Paollo và bác sĩ Đào Trọng Trí), còn tài xế Tú Sinh được đưa đi cấp cứu.

Cụ thể, vào thời điểm này, xe ô tô 4 chỗ BS 81A-004.70 do ông Nguyễn Tú Sinh điều khiển chở các thành viên của CLB HAGL đang lưu thông theo hướng Đắk Lắk - Gia Lai, khi đến địa điểm trên, thì xe tải BS 81H-027.60 do ông Đinh Tiến Bình điều khiển chở vật liệu lưu thông phía sau xe 4 chỗ đã bất ngờ va chạm với xe tải 47C-263.06 do ông Nguyễn Tấn Xôn điều khiển đi chiều ngược lại. Hậu quả, chiếc xe 4 chỗ chở các thành viên CLB HAGL bị kẹp ở giữa và bị 2 xe tải tông bẹp dúm thân xe.

Khởi tố vụ án vụ va chạm xe khiến 3 thành viên CLB HAGL tử vong

Theo kết quả điều tra của lực lượng chức năng, xe tải BS 81H-027.60 sản xuất năm 2022, niên hạn sử dụng đến năm 2047, hạn lưu hành đến ngày 24.5.2025. Lái xe Đinh Tiến Bình (36 tuổi, trú tại TT.Nhơn Hòa, H.Chư Pưh, Gia Lai) có giấy phép lái xe hạng C, không có nồng độ cồn.

Đại diện VFF và VPF thăm hỏi, động viên tài xế Nguyễn Tú Sinh VFF

Xe ô tô con BS 81A-004.70 của CLB HAGL sản xuất năm 2011, hạn lưu hành đến ngày 9.3.2024. Lái xe Nguyễn Tú Sinh (57 tuổi, trú tại P.Ia Kring, TP.Pleiku) có giấy phép lái xe hạng D, không có nồng độ cồn.

Xe tải BS 47C-263.06, sản xuất năm 2014, niên hạn sử dụng đến năm 2039, lưu hành đến ngày 30.1.2024. Lái xe Nguyễn Tấn Xôn (39 tuổi, trú tại H.Krông Búk, Đắk Lắk) có giấy phép lái xe hạng E, không có nồng độ cồn.

Chiều 13.8.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định lỗi của tài xế Đinh Tiến Bình (người lái xe tải đâm phía sau xe 4 chỗ của CLB HAGL) đã vượt xe sai quy định gây ra vụ tai nạn khiến 3 thành viên CLB HAGL tử vong vào chiều 12.8. Ngoài ra, Công an tỉnh Gia Lai cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Đinh Tiến Bình (36 tuổi), trú tại thị trấn Nhơn Hòa, H. Chư Pưh (Gia Lai) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Sau sự cố khủng khiếp, lái xe Tú Sinh được nhập viện và ông đã bàng hoàng kể lại: "Xe của chúng tôi gặp nạn. Xe tải lúc đó không biết có chuyện gì mà lại như vậy. Khi thấy bị tông vào đuôi xe, tôi chỉ kịp nhìn vào gương để xem có chuyện gì thì tiếp đó bị tông vào xe phía trước. Tất cả chỉ diễn ra tích tắc. Tôi ngất đi một lúc".

Về tình hình của Paollo, như Thanh Niên đã đưa tin, thời điểm này, chỉ duy nhất mẹ Paollo là đại diện pháp lý của anh, được ủy quyền cho HAGL lo các vấn đề hậu sự. CLB HAGL và vợ chưa cưới của Paollo đã đến cơ quan công an lấy giấy chứng tử. Kèm với giấy ủy quyền từ mẹ Paollo, đội HAGL sẽ tiến hành các thủ tục tiếp theo, trong đó có thủ tục pháp y.

19 giờ 30 ngày 15.8, sẽ đọc kinh cầu nguyện và tiến hành lễ truy điệu Paollo tại Bệnh viện Y dược - HAGL. Sau đó linh cữu anh sẽ chuyển về TP.HCM vào 20 giờ cùng ngày.