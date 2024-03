Lái xe trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: Cần lưu ý gì?

Khởi công từ tháng 2.2019, sau gần 7 năm xây dựng, hoàn thiện các hạng mục tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chính thức được thông xe toàn tuyến từ ngày 5.12.2015.



Đây là công trình trọng điểm quốc gia, tổ chức thu phí để hoàn vốn trong khoảng 35 năm, sau đó bàn giao cho nhà nước quản lý. Đây là cao tốc đầu tiên của Việt Nam xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Lái xe trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khá "nhàn" nhưng tiềm ẩn nguy hiểm nếu tài xế chủ quan

Tuyến cao tốc này có chiều dài 105,5 km, bắt đầu từ thủ đô Hà Nội đi qua các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương và tới thành phố cảng Hải Phòng. Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có chiều rộng mặt cắt ngang bình quân 100 mét, mặt đường rộng 32,5 - 35 m với 6 làn xe chạy theo tốc độ thiết kế lên tới 120 km/giờ, 2 làn dừng xe khẩn cấp, dải phân cách cứng ở giữa, dải cây xanh hai bên cùng với một số đường gom ở những chỗ cần thiết.

Dễ buồn ngủ khi lái xe trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Với 3 làn xe mỗi chiều, việc di chuyển trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khá thuận lợi và dễ dàng nhờ mật độ giao thông không quá cao như các tuyến cao tốc khác, lại có mặt đường rộng giúp cho các phương tiện dễ dàng di chuyển.

Dù vậy, lái mới cũng không nên chủ quan trên tuyến đường này. Bởi, việc lái xe với tốc độ đều trong khoảng thời gian dài dễ xảy ra các tình huống buồn ngủ, mất tập trung. Do đó, người lái cần chuẩn bị các phương án chống buồn ngủ như uống cà phê, nhai kẹo cao su, ăn các loại trái cây chua, hạ cửa kính xe hoặc chọn điều hòa lấy gió ở bên ngoài.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thường thông thoáng, lái xe dễ gây buồn ngủ

Nếu lái xe di chuyển ban đêm trên tuyến cao tốc này, tài xế nên bật đèn nội thất, đây được xem là một trong những cách chống buồn ngủ khi lái xe đêm hữu hiệu. Bởi nếu tắt đèn, trong điều kiện không gian tối, cơ thể sẽ dễ sản sinh ra melatonin - một loại hormone gây buồn ngủ.

Ngoài ra, trước khi khởi hành, nên ngủ đủ giấc, điều này rất cần thiết và sẽ giúp người lái có được tinh thần tỉnh táo, tập trung. Hạn chế ăn quá no bởi nếu ta ăn quá no thường gây cảm giác buồn ngủ, do đó nên hạn chế ăn no trước khi lái xe, nhất là lái xe đường dài.

Anh Nguyễn Thanh An - một tài xế ở Hà Nội thường lái xe qua tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chia sẻ: "Dù đường vắng hay đông đúc, các lái xe nên luôn luôn duy trì sự tập trung. Chú ý quan sát hệ thống biển báo giao thông để chấp hành giới hạn tốc độ. Nên giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước và tuyệt đối không nên vượt ẩu".

Mặt đường độ nhám cao, dễ nổ lốp nếu áp suất không chuẩn

Vào tháng 11.2023, xe 16 chỗ ngồi đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bị nổ lốp trước, mất lái và đâm vào hộ lan đường khiến ba người bị thương. Ngoài ra, còn rất nhiều vụ tai nạn khác liên quan đến việc nổ lốp xe khi đang di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Mặt đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có độ nhám cao, dễ gây nổ lốp nếu vỏ xe không chất lượng và áp suất không chuẩn

Tổng chiều dài cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hơn 100 km, có những biển cảnh báo "mặt đường độ nhám cao, đề phòng nổ lốp xe". Do đó, lái xe cần lưu ý kiểm tra áp suất lốp chuẩn trước khi khởi hành. Ngoài ra, thường xuyên kiểm tra chất lượng gai lốp, thay lốp sau 70.000 km hay 5 năm sử dụng để bảo đảm chất lượng tốt nhất.

Các chuyên gia xây dựng cho biết, mặt đường tăng độ bám và ma sát nên lốp xe sẽ nhanh mòn hơn, quá trình chạy nhanh nóng hơn, áp suất trong lốp tăng nhanh. Nếu chất lượng lốp không tốt sẽ dễ gây nổ bất ngờ. Tài xế cần phải kiểm tra lốp định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Nhiều tài xế đi 'lùi', chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Từ khi khánh thành tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến nay, đã xảy ra rất nhiều vụ tài xế xe con, xe khách, xe tải, xe container... đi lùi trên cao tốc, gây nguy hiểm nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ va chạm cao. Thậm chí, có nhiều xe còn quay đầu, chạy ngược chiều trên cao tốc.

Do đó, khi lái xe trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, các tài xế cần đặc biệt cảnh giác các tình huống nguy hiểm này, đặc biệt nhất là khi đi ngang qua các lối ra khỏi đường cao tốc, đây là những khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng lái xe "quên" lối ra, dẫn tới việc lùi xe, quay đầu chạy ngược chiều, bất chấp nguy hiểm và luật lệ giao thông.

Một vụ tai nạn từng xảy ra trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vì nổ lốp

Dù thông tin biển báo hướng dẫn lối ra đầy đủ cùng nhiều cảnh báo việc lùi xe, quay đầu xe trên cao tốc là nguy hiểm, đe dọa an toàn giao thông nhưng chiếc xe này vẫn cố ý vi phạm. Theo Nghị định 46/2016 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ, lỗi đi lùi xe trên cao tốc bị phạt tiền từ 800 nghìn đến 1,2 triệu đồng.