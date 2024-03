Lái xe trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Làm gì để đảm bảo an toàn?

Khởi công vào tháng 5.2013, sau hơn 5 năm thi công, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chính thức thông xe kỹ thuật và đưa vào sử dụng vào tháng 9.2018. Đây là tuyến cao tốc đầu tiên ở khu vực miền trung, thuộc hệ thống đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có chiều dài hơn 139 km, đi qua địa phận 3 tỉnh và thành phố, gồm TP.Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Trong đó đoạn qua Đà Nẵng dài 8 km, đoạn qua Quảng Nam dài 96 km và đoạn qua Quảng Ngãi dài 35 km. Điểm đầu tuyến tại nút giao Túy Loan thuộc địa bàn thôn Túy Loan, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng, kết nối với đường cao tốc La Sơn - Túy Loan. Trong khi đó, điểm cuối tại nút giao với đường Vành đai quy hoạch TP.Quảng Ngãi, thuộc xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, nối tiếp với đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Bình Định).

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có tổng chi phí xây dựng là gần 34.500 tỉ đồng, tương đương 1,641 tỉ USD; do Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư. Tuyến đường này được xây dựng theo theo tiêu chuẩn kỹ thuật đường cao tốc loại A, quy mô 4 làn xe và 2 làn dừng xe khẩn cấp, tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng nền đường 12 mét. Về tốc độ lưu thông, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được thiết kế cho các phương tiện di chuyển tốc độ 120 km/giờ (một số đoạn khó tốc độ tối đa 100 km/giờ), tối thiểu 60 km/giờ; với nhiều hệ thống biển báo. Ngoài ra, tuyến đường này cũng đi qua hầm đường bộ Núi Eo, bố trí 9 nút giao cắt.

Với vị trí trọng yếu, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là một trong những tuyến cao tốc quan trọng, góp phần hoàn thiện tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đồng thời kết nối, thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế, xã hội giữa khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Bên cạnh đó, tuyến đường này còn có vai trò "chia tải", giảm áp lực giao thông cho Quốc lộ 1, đoạn qua khu vực miền Trung, nhất là vào mùa mưa bão khi QL1 bị chia cắt.

Lưu ý khi lái xe trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Không quá "thử thách" như cao tốc Cam Lộ - La Sơn hay La Sơn - Túy Loan, vốn có nhiều đoạn địa hình đồi núi với những khúc cua nguy hiểm, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chủ yếu đi qua khu vực đồng bằng, ít đoạn dốc hoặc cua gắt. Hơn nữa, với vị thế cao tốc đầu tiên tại khu vực miền Trung, tuyến đường này được thiết kế với 2 làn đường chính và một làn dừng khẩn cấp mỗi chiều, đảm bảo điều kiện an toàn cơ bản cho các phương tiện lưu thông.

Dù đi qua địa hình bằng phẳng và ít đoạn cua khuất tầm nhìn, tuy nhiên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn

Mặc dù vậy, theo chia sẻ của nhiều lái xe có kinh nghiệm, khi lái xe trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, các tài xế vẫn phải hết sức lưu ý. Bởi tuyến đường này cũng tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm và đã có không ít vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra.

Anh Thành Trần - một tài xế lái xe khách Bắc - Nam chia sẻ: "Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi nhìn chung khá thuận tiện và dễ đi, nhưng cũng có nhiều mối lo ngại tiềm ẩn. Ví dụ như không có trạm dừng chân. Nhiều tài xế không biết nên không chuẩn bị trước, khi lái xe vào cao tốc hay tùy tiện dừng xe trên đường để đi vệ sinh. Ban ngày tầm nhìn tốt các tài xế còn có thể dễ dàng phát hiện và tránh né, còn ban đêm thì quá nguy hiểm nếu lái xe không tập trung".

Trong khi đó, anh Lưu Văn Hảo, một tài xế xe tải thường xuyên di chuyển qua cao tốc này cảnh báo: "Mỗi lần lái xe qua cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chỉ "ngán" nhất những "giấc ngủ trắng". Nhiều anh em lái xe chắc cũng bị như mình thôi. Vì đường này bằng phẳng, rộng rãi, ngày thường lại ít xe nên ngồi ôm vô lăng nhàn nhã quá đâm ra buồn ngủ. Tốt nhất tài xế nên dừng nghỉ, rửa mặt cho tỉnh táo trước khi vào cao tốc".

Để đảm bảo an toàn khi lái xe di chuyển trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, tài xế cần tập trung và tuân thủ đúng luật, các quy tắc khi lái xe trên cao tốc

Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn khi di chuyển trên cao tốc, nhiều "tài già" cũng cho rằng điều quan trọng nhất là các lái xe phải tuân thủ tốt luật giao thông và các quy định trên cao tốc. Từ quy định khi ra/vào, nhập làn, chuyển làn trên cao tốc; quy định dừng đỗ; không được cho xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp và phần lề đường; tuân thủ tốc độ tối thiểu và tối đa tại từng đoạn đường. Ngoài ra, tài xế phải luôn giữ đúng khoảng cách an toàn, tránh những vụ tai nạn liên hoàn; tuân thủ các quy định khi vượt xe cùng chiều. Chỉ vượt khi đảm bảo điều kiện an toàn. Tránh những trường hợp vượt ẩu, vượt cố như vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào ngày 18.2 vừa qua trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn.