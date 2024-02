'Tài già' chia sẻ văn hóa lái xe trên cao tốc

Dưới đây là một số kinh nghiệm của những người lái xe lâu năm, các bác "tài già" chia sẻ về vấn đề văn hóa điều khiển phương tiện cơ giới trên các đường cao tốc, phần nào giúp "tài mới" có thêm nhiều kinh nghiệm xử lý.



Chỉ sử dụng làn trái ngoài cùng khi cần vượt xe chạy chậm

Văn hóa làn đường

Với những loại cao tốc chỉ có 2 làn đường như Long Thành - Dầu Giây, dù chạy ở bất kỳ tốc độ nào thì vẫn nên chạy làn bên phải. Nếu làn phải vướng thì ta qua làn trái vượt, vượt xong thì về lại làn phải.

Khi vượt ở làn trái có thể nháy đèn pha 1 lần, đồng thời giữ nguyên xi nhan trái, xe ở bên làn phải sẽ biết bạn đang định vượt lên họ, an toàn cho tất cả. Vượt xong nhớ về lại làn phải.

Khi gần đến các đoạn vào/ra/nhập làn (biển báo rất rõ ràng), nếu được nên chuyển qua làn trái, chừa làn phải cho các xe muốn nhập/ra làn. Qua khỏi đoạn có đường nhập làn, nên về làn phải.

Trường hợp đường cao tốc có nhiều làn đường như ở tuyến Hà Nội - Hải Phòng, càng chạy chậm thì càng nên cho xe di chuyển về các làn bên phải, làn bên trái ngoài cùng sát dải phân cách chỉ nên dùng khi cần vượt xe.

Các bác tài chạy xe tải nặng, không thể di chuyển ở tốc độ cao, xin hãy chọn làn đường bên phải trong cùng, chỉ chuyển làn trái khi cần vượt.

Văn hóa nhường đường

Khi thấy phía sau có xe muốn vượt (đèn, xi-nhan) hãy giữ nguyên làn đường đang chạy, có thể nhả ga nhẹ để họ vượt qua mình ở làn đường của họ, "đẹp" hơn nữa thì xi-nhan nhẹ bên phải 3 nháy, xe sau sẽ biết mình đã nhận được "tín hiệu" nhường đường, họ sẽ tiến hành vượt an toàn.

Nếu đang chạy làn phải với tốc độ 80 km/giờ (tốc độ tối đa cho phép 120 km/giờ) và gặp 1 xe khác chạy làn trái cũng xấp xỉ 75 - 80 km/giờ, nhìn kính hậu thấy phía sau nhiều xe đang bám đuôi thì tăng tốc vượt qua xe đi chậm để các xe sau có khoảng trống vượt lên, tránh chạy song song.

Xin đừng "ích kỷ" nghĩ rằng những xe đi nhanh hơn mình là chạy "láo", chạy ẩu nên không cho họ vượt, tuyệt đối không đột ngột tăng tốc khi họ đã vượt ngang xe mình, tạo ra tình huống 2 xe chạy song song ở tốc độ cao rất nguy hiểm, ngoài ra còn gây ức chế, dễ phát sinh các tình huống mất kiểm soát khác.

Xe chạy chậm nên đi về làn bên phải, nhường làn trái cho xe chạy nhanh

Văn hóa tốc độ

Người ta thường nói chạy nhanh sẽ nguy hiểm, nhưng trên đường cao tốc, bạn chạy chậm mới tạo ra nhiều tiềm ẩn mất an toàn. Dù bạn chạy với tốc độ tối thiểu cho phép ở mức 60 km/giờ cũng sẽ gây cản trở giao thông khi hầu hết các phương tiện đều di chuyển ở mức trên 80 km/giờ nếu đường thoáng. Do vậy, tốc độ tối ưu trên cao tốc nên từ 80 - 100 km/giờ, đảm bảo giữ làn phải sẽ vừa mang đến sự an toàn, vừa không gây ức chế cho các phương tiện phía sau.

Cố gắng giữ tốc độ di chuyển đều trên cao tốc, không tăng tốc nhanh sau đó lại giảm tốc hoặc ngược lại, làm những xe chạy phía sau khó đoán được các tình huống di chuyển của bạn, dễ gây va chạm. Nếu đường thoáng, sử dụng tính năng ga tự động Cruise Control sẽ rất hữu ích, vừa giữ được tốc độ tốt, vừa tiết kiệm nhiên liệu.

Nếu bạn chạy nhanh hơn xe khác, xin đừng "tạt cánh, đánh đầu" trước mũi xe của họ, luôn giữ khoảng cách an toàn đối với cả xe phía trước và xe phía sau, bảo đảm khoảng trống đủ xa với các xe xung quanh trước khi chuyển làn.

Nếu cảm thấy mình là một tay lái mới, chưa hề quen lái xe liên tục với tốc độ cao, có thể nghĩ sang phương án đi đường quốc lộ thay cho cao tốc, nơi có tốc độ di chuyển thấp hơn, phù hợp với khả năng lái của mình.

Văn hóa ra khỏi đường cao tốc

Ngoài những kinh nghiệm ra khỏi đường cao tốc như nhiều phương tiện thông tin đại chúng đã đề cập, còn một vấn đề khác nằm ở văn hóa khi rất nhiều người không nắm được vị trí đường thoát mà mình định đến, dẫn đến xảy ra những tình huống xử lý bất ngờ.

Do vậy, hãy nên dùng các thiết bị công nghệ có hệ thống định vị, dẫn đường để chọn các địa điểm muốn đến, việc này giúp bạn chọn đúng lối ra khỏi đường cao tốc, dù cho bạn có biết trước đường đi nhưng nếu một thoáng mất tập trung cũng sẽ khiến bạn bỏ lỡ đường dẫn muốn ra. Việc này tránh cho bạn "giật mình" giảm tốc độ, phanh gấp để chuyển hướng, gây nguy hiểm cho những xe chạy phía sau.

Tệ hơn nữa, nếu bạn đã lỡ bỏ qua lối ra mong muốn, tuyệt đối không lùi xe trên làn khẩn cấp hoặc quay đầu chạy ngược chiều để di chuyển ra đường dẫn. Đây là hành vi nguy hiểm, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn của mình và của những phương tiện khác. Xin hãy tiếp tục di chuyển và đi đến lối ra tiếp theo để quay lại sau, dù mất thêm thời gian nhưng đảm bảo được an toàn giao thông, tránh những tai nạn đáng tiếc.