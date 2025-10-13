Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Lalamove ra mắt dịch vụ chở khách tại Hà Nội với đa dạng loại xe

Thành Luân
Thành Luân
13/10/2025 13:45 GMT+7

Sau TP.HCM, nền tảng đặt xe theo yêu cầu 24/7 Lalamove tiếp tục mở rộng dịch vụ di chuyển với giá cả phải chăng tại thủ đô Hà Nội.

Kể từ khi gia nhập thị trường đặt xe di chuyển, Lalamove đã mang đến nhiều lựa chọn với chi phí hợp lý, minh bạch cho khách hàng - bao gồm xe máy, xe tay ga, ô tô 4 chỗ và 7 chỗ. Bằng cách kết nối khách hàng với đội ngũ tài xế giàu kinh nghiệm, am hiểu địa bàn, Lalamove giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chủ động trong hành trình của mình.

Lalamove ra mắt dịch vụ chở khách tại Hà Nội với đa dạng loại xe - Ảnh 1.

Nhiều khách hàng đã trải nghiệm dịch vụ đưa đón xe máy và ô tô tại TP.HCM

Ảnh: CTV

Không chỉ vậy, dịch vụ di chuyển còn mở ra thêm cơ hội tăng thu nhập cho các Đối tác tài xế. Hiện nay, các Đối tác chở khách của Lalamove sẽ được hưởng mức chiết khấu ưu đãi chỉ 2%.

Theo Rakuten Insight, phần lớn người dùng Việt Nam đang duy trì thói quen sử dụng xe công nghệ, với 77% khách hàng đặt ô tô hoặc xe máy ít nhất ba lần mỗi tháng. Trong đó, Hà Nội và TP.HCM chiếm tỷ lệ lớn người dùng đặt xe di chuyển.

Ông Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc điều hành Lalamove Việt Nam cho biết: "Với những phản hồi khả quan khi ra mắt dịch vụ di chuyển tại TP.HCM, Lalamove mong muốn cải thiện thu nhập của Đối tác tài xế và tạo thêm nhiều lựa chọn cho người dùng tại Hà Nội. Việc đặt xe di chuyển không còn là xu hướng, mà đã trở thành một phần thiết yếu trong đời sống hằng ngày từ đi học, đi làm, gặp gỡ bạn bè, ăn uống đến tham dự các sự kiện".

Trước khi tham gia thị trường gọi xe chở người ở Việt Nam, Lalamove đã triển khai dịch vụ này tại Indonesia, Thái Lan, Philippines, Malaysia.

Nhân dịp này, người dùng Lalamove tại Hà Nội khi nhập mã LAHANOI sẽ được giảm 50% với tối đa 30.000 đồng cho dịch vụ đưa đón xe máy và tối đa 50.000 đồng khi lựa chọn di chuyển bằng ô tô. Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng đã có thể sử dụng đồng thời dịch vụ giao hàng lẫn đặt xe đưa đón khắp Hà Nội.

Tin liên quan

Lalamove ra mắt dịch vụ chở khách tại Việt Nam

Lalamove ra mắt dịch vụ chở khách tại Việt Nam

Nền tảng đặt xe theo yêu cầu 24/7 Lalamove chính thức ra mắt dịch vụ đặt xe máy và ô tô tiện lợi, giá cả phải chăng tại TP.HCM.

Khám phá thêm chủ đề

dịch vụ Lalamove di chuyển tài xế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận