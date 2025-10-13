Lalamove ra mắt dịch vụ chở khách tại Hà Nội với đa dạng loại xe

Kể từ khi gia nhập thị trường đặt xe di chuyển, Lalamove đã mang đến nhiều lựa chọn với chi phí hợp lý, minh bạch cho khách hàng - bao gồm xe máy, xe tay ga, ô tô 4 chỗ và 7 chỗ. Bằng cách kết nối khách hàng với đội ngũ tài xế giàu kinh nghiệm, am hiểu địa bàn, Lalamove giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chủ động trong hành trình của mình.



Nhiều khách hàng đã trải nghiệm dịch vụ đưa đón xe máy và ô tô tại TP.HCM Ảnh: CTV



Không chỉ vậy, dịch vụ di chuyển còn mở ra thêm cơ hội tăng thu nhập cho các Đối tác tài xế. Hiện nay, các Đối tác chở khách của Lalamove sẽ được hưởng mức chiết khấu ưu đãi chỉ 2%.

Theo Rakuten Insight, phần lớn người dùng Việt Nam đang duy trì thói quen sử dụng xe công nghệ, với 77% khách hàng đặt ô tô hoặc xe máy ít nhất ba lần mỗi tháng. Trong đó, Hà Nội và TP.HCM chiếm tỷ lệ lớn người dùng đặt xe di chuyển.

Ông Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc điều hành Lalamove Việt Nam cho biết: "Với những phản hồi khả quan khi ra mắt dịch vụ di chuyển tại TP.HCM, Lalamove mong muốn cải thiện thu nhập của Đối tác tài xế và tạo thêm nhiều lựa chọn cho người dùng tại Hà Nội. Việc đặt xe di chuyển không còn là xu hướng, mà đã trở thành một phần thiết yếu trong đời sống hằng ngày từ đi học, đi làm, gặp gỡ bạn bè, ăn uống đến tham dự các sự kiện".

Trước khi tham gia thị trường gọi xe chở người ở Việt Nam, Lalamove đã triển khai dịch vụ này tại Indonesia, Thái Lan, Philippines, Malaysia.



Nhân dịp này, người dùng Lalamove tại Hà Nội khi nhập mã LAHANOI sẽ được giảm 50% với tối đa 30.000 đồng cho dịch vụ đưa đón xe máy và tối đa 50.000 đồng khi lựa chọn di chuyển bằng ô tô. Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng đã có thể sử dụng đồng thời dịch vụ giao hàng lẫn đặt xe đưa đón khắp Hà Nội.