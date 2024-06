Làm ăn thua lỗ, giám đốc công ty lên mạng xã hội lừa đảo nhiều người

Ngày 3.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Phú Hộ (34 tuổi, trú khóm Châu Thới 1, P.Châu Phú B, TP.Châu Đốc, An Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Phú Hộ CACC

Nguyễn Phú Hộ là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Hồng Hưng (gọi tắt là Công ty Hồng Hưng) có trụ sở tại ấp 3, xã Tân Kiên, H.Bình Chánh, TP.HCM. Do làm ăn thua lỗ, công ty này ngừng hoạt động từ tháng 12.2021 nhưng Hộ không làm thủ tục giải thể.

Lợi dụng mạng xã hội Facebook, Hộ đăng bài tuyển giám sát của công ty kèm theo chế độ tiền lương và phụ cấp hấp dẫn với mục đích tìm người đăng ký làm nhà phân phối.

Theo đó, Hộ yêu cầu người ứng tuyển phải chuyển tiền cọc vào tài khoản của Công ty Hồng Hưng. Với thủ đoạn này, Hộ chiếm đoạt hơn 65 triệu đồng của chị D. (ở Phú Yên) và hơn 400 triệu đồng của 4 nạn nhân khác tại Sóc Trăng, Khánh Hòa, Bình Thuận và Trà Vinh.

Một số tang vật được công an thu giữ tại nhà riêng của Hộ CACC

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hộ, công an thu giữ con dấu Công ty Hồng Hưng cùng một số tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội của Hộ.

Công an TP.Tuy Hòa thông báo đến cá nhân, tổ chức là người bị hại có liên quan đến Nguyễn Phú Hộ, liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.Tuy Hòa qua số điện thoại 0855811779, điều tra viên Lê Xuân Trí, để được hướng dẫn và giải quyết.