Làm báo kiểu mới để tiếp cận độc giả trẻ

Báo Thanh Niên với những cách làm mới, phù hợp với thời đại chuyển đổi số luôn hoạt động hiệu quả trong công tác truyền thông chính sách. Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang ngày 14.6 tặng bằng khen cho Báo Thanh Niên cùng 4 tập thể vì có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội