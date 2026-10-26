Làm bể thủy sinh vì yêu thích, bất ngờ đơn đặt hàng tăng làm không xuể

Bén duyên với thủy sinh từ căn phòng trọ nhỏ

Năm 2020, sau khi tốt nghiệp sớm nửa năm ngành kỹ thuật năng lượng tại ĐH Bách khoa Hà Nội, Trương Tuấn Ngọc (28 tuổi, quê Thái Nguyên) bắt đầu thử sức với thủy sinh. Không có cửa hàng hay không gian làm việc, chàng trai khi ấy chỉ có căn phòng trọ rộng khoảng 12 m² trên tầng 4 của một con ngõ nhỏ ở Hà Nội.

Từ niềm yêu thích và tự mày mò học hỏi, Trương Tuấn Ngọc đã tạo nên những bể thủy sinh ấn tượng ẢNH: NVCC

"Mình muốn sớm tự chủ về tài chính nên quyết định không nhận chu cấp từ gia đình. Bố mẹ mình đều là công nhân, kinh tế khó khăn và vẫn phải lo cho em trai ăn học", Ngọc chia sẻ.

Ban đầu, thủy sinh chỉ là sở thích đến với Ngọc qua những video hướng dẫn trên YouTube. Thấy thú vị, anh tự mua vật liệu về làm thử, sau đó đăng sản phẩm lên các nhóm Facebook để học hỏi kinh nghiệm. Những bể thủy sinh đầu tiên bất ngờ nhận được sự quan tâm, dần có người đặt làm. Từ đó, sở thích bắt đầu mang lại nguồn thu nhập cho anh.

Tuy nhiên, việc tạo ra một bể thủy sinh không đơn giản chỉ là sắp xếp đá, lũa và cây xanh. Ngọc phải tìm hiểu đặc tính vật liệu, thiết bị, cách sắp xếp bố cục và phương pháp duy trì môi trường nước để sản phẩm có thể phát triển ổn định lâu dài. Phần lớn lợi nhuận ban đầu được anh dành để mua thêm vật tư, thử nghiệm và tích lũy kinh nghiệm.

Ngọc và một sản phẩm bể thủy sinh của mình ẢNH: NVCC

Không gian chật hẹp cũng khiến công việc thêm vất vả. Từ việc vận chuyển đá, cát, bể kính hay những chiếc bể đã hoàn thiện đều đòi hỏi nhiều công sức và sự cẩn thận.

Nhiều lần muốn bỏ cuộc nhưng đơn hàng cứ tăng

Trong quá trình phát triển, Ngọc không ít lần đối diện với khó khăn. Khi thị trường thủy sinh truyền thống có dấu hiệu chững lại, những mẫu sản phẩm quen thuộc không còn dễ bán, anh bắt đầu tìm hướng đi mới.

Ngọc nghiên cứu paludarium, dạng tiểu cảnh bán cạn kết hợp thác nước, đá, cây xanh và các yếu tố cảnh quan. Sau khi thử nghiệm những mẫu thiết kế riêng, anh đăng video lên TikTok và nhận được sự quan tâm của người xem.

Vì phải làm song song 2 công việc, nên nhiều lần Ngọc muốn dừng lại việc làm bể thủy sinh nhưng đơn đặt hàng ngày càng tăng đã tạo động lực để anh chàng tiếp tục duy trì ẢNH: NVCC

Những phản hồi tích cực giúp anh có thêm động lực, nhưng lượng đơn hàng tăng cũng khiến thời gian nghỉ ngơi ngày càng ít.

"Có những đêm mình làm đến 2 – 3 giờ sáng để kịp hoàn thiện bể, giờ nghỉ trưa ở công ty cũng tranh thủ về giao hàng cho khách", Ngọc kể.

Có thời điểm, anh từng nghĩ đến việc dừng công việc này. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ năm 2023, Ngọc muốn tập trung phát triển sự nghiệp đúng chuyên ngành, bên cạnh đó gia đình cũng chưa thực sự ủng hộ việc theo đuổi thủy sinh. Tuy nhiên, lượng đơn hàng tăng mạnh vào thời điểm đó khiến anh quyết định tiếp tục.

Những khó khăn về nhân sự, sức mua và hoạt động kinh doanh sau đó tiếp tục buộc Ngọc thay đổi cách làm. Anh nhận ra tay nghề tốt chưa đủ để duy trì một cửa hàng; người khởi nghiệp còn phải biết quản lý tài chính, đào tạo nhân sự, nghiên cứu thị trường và thích nghi với nhu cầu khách hàng.

"Mình nghĩ công việc là một vòng lặp thất bại, thay đổi, thử nghiệm rồi thành công, sau đó lại tiếp tục thay đổi và thử nghiệm. Bạn luôn phải thay đổi theo thị trường, nếu không sẽ bị tụt lại", Ngọc chia sẻ.

Từ niềm yêu thích, Ngọc đã khởi nghiệp với thương hiệu riêng của mình về thủy sinh ẢNH: NVCC

Năm 2023, Anh Ngọc chuyển sang một căn nhà nguyên căn trong ngõ nhỏ và có hai cộng sự đầu tiên. Đến năm 2025, cửa hàng tiếp tục chuyển đến vị trí thuận tiện hơn cho việc vận chuyển. Năm 2026, thương hiệu mở rộng mặt bằng và chuyển đến địa điểm hiện tại tại Hà Nội.

Hiện tại, Ngọc vẫn song song đảm nhiệm công việc tại Công ty cổ phần Năng lượng môi trường ENERVI Việt Nam và điều hành Ngoc Aqua Design. Ban ngày, anh làm việc chuyên môn về năng lượng; buổi tối, anh dành thời gian cho cửa hàng và đội ngũ.

Phía sau hành trình phát triển còn có sự đồng hành của vợ là chị Nguyễn Phương Thảo. Khi hai người quen nhau, anh đã bắt đầu làm thủy sinh, vừa học cao học, vừa đi làm công việc chính, tối về lại miệt mài hoàn thiện sản phẩm.

Chị Thảo cho biết không có nhiều kiến thức chuyên môn để hỗ trợ chồng, nhưng thường động viên, phụ những việc nhỏ, cùng đóng hàng và giao bể cho khách.

"Mình nghĩ đôi khi sự đồng hành không cần bắt đầu từ những điều lớn lao, mà đơn giản là có mặt bên nhau và cùng cố gắng mỗi ngày", chị Thảo chia sẻ.

Vừa làm công việc chuyên môn, vừa khởi nghiệp, cả 2 vợ chồng gặp không ít áp lực. Có những ngày chỉ kịp ăn tối lúc nửa đêm, thường xuyên trở về nhà khi đã 1-2 giờ sáng. Nhưng sở thích với thủy sinh và sự đồng hành tận tâm của vợ đã giúp cho hành trình khởi nghiệp của Ngọc có thể duy trì được đến ngày hôm nay.

Vũ Xuân Thủy (ngụ tại Hà Nội), khách hàng từng mua sản phẩm của anh Ngọc, cho biết anh lựa chọn tiểu cảnh bán cạn bởi sự kết hợp giữa hình ảnh cây xanh và âm thanh thác nước. Với anh, tiếng nước chảy róc rách mang lại cảm giác thư giãn, gần gũi với thiên nhiên. Không chỉ được ngắm cây cối, anh còn có thể tận hưởng âm thanh của nước và hương thơm từ cỏ cây, hoa lá ngay trong không gian sống của mình.

Theo anh Thủy, điểm đặc biệt trong các sản phẩm của anh Ngọc là thiết kế có nét riêng, không rập khuôn theo những mẫu có sẵn. Tiểu cảnh được thiết kế dựa trên yêu cầu của khách hàng, từ màu sắc, bố cục đến sự phù hợp với không gian gia đình.