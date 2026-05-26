Lâm Chí Linh bị cắt vai, không được chào đón tại thị trường Trung Quốc?

Mới đây, đoàn phim Hoa ngọc lan nở, người lại đến chính thức thông báo đóng máy và công bố dàn diễn viên. Tuy nhiên, cư dân mạng nhanh chóng nhận ra tên của Lâm Chí Linh hoàn toàn biến mất khỏi danh sách, đồng thời nữ nghệ sĩ cũng không xuất hiện trong video tổng kết hậu trường của đoàn phim.

Thông tin này lập tức làm dấy lên nghi vấn người đẹp Đài Loan đã bị cắt vai hoặc giảm thời lượng xuất hiện sau loạt tranh cãi gần đây.

Lâm Chí Linh từng được kỳ vọng có màn tái xuất thành công tại thị trường Trung Quốc đại lục sau khi sinh con, tuy nhiên điều này đang gặp phải những bất lợi lớn Ảnh: AFP

Lâm Chí Linh đối mặt làn sóng tẩy chay mới

Sau khi sinh con, Lâm Chí Linh nhiều lần thể hiện mong muốn trở lại thị trường Trung Quốc đại lục. Cô không chỉ tham gia các chương trình giải trí mà còn góp mặt trong dự án truyền hình Hoa ngọc lan nở, người lại đến do Dương Tử đóng chính. Với nhiều khán giả, đây được xem là cơ hội tái xuất khá thuận lợi của nữ nghệ sĩ.

Tuy nhiên trước đó, Lâm Chí Linh vướng tranh cãi sau khi được bổ nhiệm làm thành viên hội đồng quản trị của Văn sách viện (Taiwan Creative Content Agency - TAICCA), một tổ chức thuộc Bộ Văn hóa Đài Loan chuyên hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp nội dung và văn hóa sáng tạo. Khán giả tại Trung Quốc đại lục cho rằng tổ chức này có liên quan đến việc thúc đẩy bản sắc văn hóa riêng của Đài Loan. Vậy nên, sau khi thông tin này được công bố, nhiều ý kiến đã chỉ trích Lâm Chí Linh và đặt nghi vấn về lập trường chính trị của cô. Không lâu sau đó, nữ nghệ sĩ tuyên bố từ chức khỏi vị trí tại Văn sách viện. Tuy nhiên, động thái này vẫn không giúp tranh cãi lắng xuống hoàn toàn.

Trong bài đăng công bố dàn diễn viên đóng máy của đoàn phim Hoa ngọc lan nở, người lại đến, từ các vị trí diễn viên đặc biệt cho tới khách mời đều không có tên Lâm Chí Linh. Điều này khiến nhiều người bất ngờ bởi với độ nổi tiếng của "chân dài số 1 Đài Loan", việc bị "ẩn tên" trong khâu quảng bá được xem là khá hiếm gặp. Theo một số nguồn tin, Lâm Chí Linh đảm nhận vai Dương Lan Xuân, nhân vật được cho là có liên quan đến tuyến phát triển của nữ chính do Dương Tử thủ vai.

Vẻ đẹp của Lâm Chí Linh trong Đại chiến Xích Bích vẫn còn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhiều người hâm mộ Ảnh: Chụp màn hình phim Đại chiến Xích Bích

Trên trang Douban, tên của nữ nghệ sĩ thậm chí từng được xếp vị trí chỉ sau Dương Tử và nam chính Âu Hào trong danh sách diễn viên. Tuy nhiên ở thông báo chính thức từ đoàn phim, vai diễn này hoàn toàn biến mất.

Một số cư dân mạng cho rằng Lâm Chí Linh chỉ tham gia khách mời trong thời gian ngắn nên việc không xuất hiện trong danh sách là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác nhận định với sức ảnh hưởng của nữ nghệ sĩ, cô vốn không phải kiểu diễn viên dễ bị cắt khỏi kế hoạch quảng bá.

Ngoài ra, việc không có bất kỳ hình ảnh nào của Lâm Chí Linh trong video đóng máy cũng khiến tin đồn cô bị cắt bớt phân cảnh lan truyền mạnh hơn. Một số ý kiến cho rằng đoàn phim có thể đang chủ động tránh nhắc đến nữ nghệ sĩ nhằm hạn chế ảnh hưởng từ những tranh cãi liên quan đến cô, tránh gây tác động tiêu cực khi phim phát sóng.

Trước đó, phần bình luận trên mạng xã hội của Lâm Chí Linh từng xuất hiện nhiều lời kêu gọi tẩy chay. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ gần như không đưa ra phản hồi trực tiếp trước các tranh cãi liên quan lập trường cá nhân.

Không chỉ lĩnh vực phim ảnh, hoạt động giải trí của cô cũng được cho là chịu tác động nhất định. Chương trình talkshow nổi tiếng Mao Tuyết Uông trước đây từng tung teaser có sự xuất hiện của Lâm Chí Linh và dự kiến phát sóng ngày 25.5. Tuy nhiên sau đó, khách mời được thay bằng Đổng Tình và Đàm Tùng Vận, trong khi video quảng bá liên quan đến Lâm Chí Linh cũng bị gỡ bỏ.

Nhiều ý kiến cho rằng nếu nữ nghệ sĩ không sớm giải quyết các tranh cãi hiện tại, hoạt động của cô tại thị trường Trung Quốc đại lục có thể tiếp tục gặp khó khăn trong thời gian tới.