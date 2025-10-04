Tuổi 51 của 'người đẹp số một Đài Loan' Lâm Chí Linh

Sau khi kết hôn, Lâm Chí Linh gần như biến mất khỏi làng giải trí. Mỗi lần tái xuất, hình ảnh và phong cách của "nữ thần xứ Đài" ngày nào lại khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng vì mang đậm nét Nhật Bản.

Từ 'nữ thần số một Đài Loan' đến bảo mẫu của gia đình

Gần đây, Lâm Chí Linh hiếm hoi đăng tải loạt ảnh mới trên mạng xã hội, kèm chú thích quảng bá cho một thương hiệu trang sức. Trong ảnh, người đẹp sinh năm 1974 diện váy trễ vai, toát lên vẻ sang trọng và quyến rũ.

Lâm Chí Linh từng được xem là biểu tượng nhan sắc hàng đầu Đài Loan, người định nghĩa chuẩn mực về vẻ đẹp thanh lịch và gợi cảm Ảnh: Instagram qeelinjewellery

Dù vậy, trọng tâm của bộ ảnh là các món trang sức, khuôn mặt của Lâm Chí Linh xuất hiện khá ít. Trước đó, cô cũng đăng tải một bộ ảnh tương tự khi làm gương mặt đại diện cho một nhãn hàng khác.

Nhiều người nhận xét, thần thái của cô đã phần nào lấy lại phong độ thời đỉnh cao, nhưng sự nghiệp thì không thể quay lại như xưa. Sau khi kết hôn với một người Nhật, không chỉ danh tiếng bị ảnh hưởng mà diện mạo của cô cũng có phần thay đổi.

Sau khi sinh con, Lâm Chí Linh rút lui khỏi làng giải trí, dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình và con nhỏ, hiếm khi xuất hiện trước công chúng Ảnh: Sohu

Trong một chương trình truyền hình gần đây, chồng cô - Kurosawa Ryohei, hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống sau hôn nhân. Anh cho biết từ khi có con, cả hai gần như không còn thời gian riêng cho nhau. Mọi lịch sinh hoạt đều xoay quanh em bé, họ đi ngủ lúc 8 giờ tối để đảm bảo con được nghỉ ngơi đúng giờ.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là vợ chồng Lâm Chí Linh không thuê bảo mẫu, mọi việc chăm con đều do cô đảm nhiệm. Từ việc dọn dẹp, nấu ăn đến chăm sóc con nhỏ, Lâm Chí Linh tự tay làm tất cả, chồng cô chỉ giúp đỡ khi cô quá bận.

Không ít khán giả bày tỏ sự ngỡ ngàng khi thấy "nữ thần" từng thống trị sàn catwalk châu Á giờ trở thành một người vợ, người mẹ bình dị, dành trọn thời gian cho gia đình.

Một số tin đồn từng lan truyền rằng Lâm Chí Linh không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này. Cô bị bắt gặp xuất hiện cùng con trai với vết bầm tím trên đầu gối, làm dấy lên nghi ngờ về việc bị chồng bạo hành. Một vài tấm ảnh khác cho thấy cô xuất hiện trong sự kiện với dáng vẻ mệt mỏi, ánh mắt lẩn tránh, khiến cư dân mạng càng đồn đoán tiêu cực.

Thậm chí, có người tung tin rằng cô từng phải về Đài Loan để "chỉnh sửa lại" cơ thể sau khi bị hành hung, thông tin này sau đó được chứng minh là bịa đặt.

Dù bị đồn thổi sống không hạnh phúc nhưng Lâm Chí Linh đã nhiều lần khéo léo bác bỏ Ảnh: Instagram chiling.lin

Trước những tin đồn ấy, Lâm Chí Linh chưa bao giờ công khai phản bác. Thay vào đó, trong các buổi phỏng vấn, cô mỉm cười nói về cuộc sống hôn nhân ngọt ngào và niềm vui khi làm mẹ, gián tiếp phủ nhận những lời đồn ác ý.

Dù đã lập gia đình, nhiều khán giả vẫn không quên mối tình đầy tiếc nuối giữa Lâm Chí Linh và Ngôn Thừa Húc. Cả hai quen nhau năm 2002 và nhanh chóng nảy sinh tình cảm, song luôn giữ kín mối quan hệ vì lo ảnh hưởng đến sự nghiệp.

Đến năm 2005, trong một lần Lâm Chí Linh bị thương khi quay phim, Ngôn Thừa Húc lập tức bay từ trường quay đến bệnh viện để thăm. Nhưng sự lo lắng ấy lại biến thành nguyên nhân chia tay, khi anh được cho là đã trách cô không biết tự chăm sóc bản thân, khiến cô tổn thương sâu sắc.

Mãi đến năm 2015, cả hai mới gián tiếp thừa nhận từng yêu nhau khi cùng xuất hiện tại một sự kiện. Sau đó, họ bị bắt gặp đi du lịch cùng nhau, làm dấy lên tin đồn tái hợp. Tuy nhiên, khi công chúng vẫn đang hy vọng, Lâm Chí Linh bất ngờ tuyên bố kết hôn với Kurosawa Ryohei năm 2019, khép lại mối tình đẹp nhưng nhiều tiếc nuối.