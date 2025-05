Lâm Đồng: 68 lãnh đạo, chỉ huy công an nghỉ hưu trước tuổi

Ngày 5.5, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc nghỉ hưu trước tuổi, hưởng chế độ hưu trí đối với 68 lãnh đạo, chỉ huy thuộc các cấp phòng, đội và công an phường, xã, thị trấn.

Lãnh đạo Công an Lâm Đồng trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho các cán bộ, chỉ huy ẢNH: L.V

68 người nhận quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1.5.2025, gồm: 2 trưởng phòng, 35 phó trưởng phòng, 5 đội trưởng, 10 phó đội trưởng các đội nghiệp vụ và 16 phó trưởng công an cấp xã. Trong số này, có 32 người còn thời gian công tác trên 30 tháng đến dưới 60 tháng.

Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, phát biểu tại lễ trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi ẢNH: L.V

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, gửi lời tri ân sâu sắc đến các lãnh đạo, chỉ huy đã cống hiến hết mình cho lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng. "Việc các đồng chí tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và sự gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy", đại tá Trương Minh Đương nhấn mạnh.

Đợt này có 68 lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng nhận quyết định nghỉ hưu trước tuổi ẢNH: L.V

Cũng theo ông Đương, đây là hành động đáng trân trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác sắp xếp nhân sự phục vụ đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và triển khai tinh gọn bộ máy, sáp nhập tỉnh, xã.