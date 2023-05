Lâm Đồng: Ăn nấm hái ở rừng, 15 người bị ngộ độc

Chiều 29.5, Sở Y tế Lâm Đồng cho biết, tính đến sáng cùng ngày đã có 15 bệnh nhân thuộc 8 gia đình khác nhau đến khám và điều trị ngộ độc tại Trung tâm Y tế huyện Di Linh và Trạm Y tế xã Sơn Điền do ăn phải nấm độc hái ở rừng.



Trong số là 15 bệnh nhân này có 10 người điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Di Linh, 3 người điều trị tại Trạm Y tế xã Sơn Điền và 2 người được chuyển lên Bệnh viện II Lâm Đồng (tại TP.Bảo Lộc) để tiếp tục điều trị theo yêu cầu của người nhà bệnh nhân.

Loại nấm rừng gây ngộ độc SYT

Hiện tại, 2 bệnh nhân được chuyển viện lên Bệnh viện II Lâm Đồng đã ổn định (xuất viện 1 ca); 10 ca được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Di Linh đã xuất viện 8 ca, còn 2 bệnh nhân đang tiếp tục điều trị, tất cả đều ổn định; 3 ca tại Trạm Y tế xã Sơn Điền đã xuất viện.



Trước đó, tối 26.5, Trung tâm Y tế huyện Di Linh có tiếp nhận thông tin một số bệnh nhân ở xã Sơn Điền vào trạm y tế xã với triệu chứng đau bụng quặn từng cơn kèm theo nôn ói và tiêu chảy nhiều lần; có 2 bệnh nhân có triệu chứng co giật, qua khai thác bệnh sử nghi ngộ độc do ăn nấm rừng.

Ngay sau đó, Trung tâm Y tế huyện Di Linh đã cử 2 xe cấp cứu, 2 bác sĩ và 2 điều dưỡng vào hỗ trợ và chuyển bệnh nhân ra trung tâm để tiếp tục điều trị và báo cáo nhanh cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh và Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng.

Nhận được thông tin, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế và Phòng Y tế huyện Di Linh tiến hành điều tra, xác minh làm rõ.

Tất cả các bệnh nhân này đều có liên quan đến việc ăn nấm do gia đình ông K'Bet (cư trú tại thôn Jang Pàr, xã Sơn Điền, huyện Di Linh) đi hái trên rừng về và phân phát cho 7 gia đình khác trong cùng một họ sống gần nhau. Sau khi ăn 30 phút, các bệnh nhân đều có triệu chứng tức ngực, nôn ói, tiêu chảy, buồn nôn, nôn, co giật. Các bệnh nhân được chẩn đoán rối loạn tiêu hóa nghi ngộ độc do độc tố của nấm rừng (là loại nấm mũ khía nâu xám).

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, đề nghị Phòng Y tế huyện Di Linh tăng cường thông tin, tuyên truyền kiến thức về phòng, chống ngộ độc do nấm đến tận hộ gia đình để mọi người dân tuyệt đối không thu hái, không chế biến và không ăn nấm mọc hoang dại, nấm lạ nghi ngờ gây ngộ độc. Khi người dân không may ăn phải nấm độc, xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc liên quan đến việc ăn nấm cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, điều trị kịp thời.