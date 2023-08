Lâm Đồng: Bắt giam 3 bị can liên quan sai phạm đất đai ở H.Bảo Lâm

Chiều 5.8, Công an H.Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết vừa thực hiện lệnh khởi tố, bắt giam 3 bị can, đều là cán bộ Cục Đăng ký đất đai (Bộ TN-MT) liên quan đến sai phạm đất đai xảy ra trên địa bàn huyện này.

Trần Văn Chương bị khởi tố bắt giam CACC

Theo đó, qua quá trình mở rộng điều tra các vụ án nhận hối lộ, đưa hối lộ mà Công an H.Bảo Lâm đã khởi tố trước đó, cơ quan điều tra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Trần Văn Chương (39 tuổi, ngụ TP.Hà Nội). Chương là nhân viên Ban nghiệp vụ cơ sở dữ liệu trực thuộc Trung tâm Kỹ thuật công nghệ địa chính thuộc Cục Đăng ký đất đai, bị khởi tố để điều tra hành vi đưa hối lộ cho ông Vũ Chí Hữu, nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) H.Bảo Lâm. Như Thanh Niên đã phản ánh, ông Hữu bị Công an H.Bảo Lâm khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 4.7 để điều tra, làm rõ hành vi nhận hối lộ

Bị can Đỗ Ngọc Châu tại cơ quan công an CACC

Cùng với Chương, Công an H.Bảo Lâm đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 bị can: Lê Văn Sáng (44 tuổi) và Đỗ Ngọc Châu (38 tuổi, cùng ngụ tại TP.Hà Nội), nguyên trưởng và phó trưởng Ban nghiệp vụ Cơ sở dữ liệu trực thuộc Trung tâm Kỹ thuật công nghệ địa chính thuộc Cục Đăng ký đất đai, để điều tra hành vi "giả mạo trong công tác".

Theo điều tra bước đầu, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Sáng và Châu lợi dụng nhiệm vụ được giao đã trực tiếp tác động chỉnh lý, cập nhật làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu hồ sơ địa chính trên địa bàn H.Bảo Lâm.

Bị can Lê Văn Sáng bị khởi tố và bắt giam để điều tra 2 tội danh CACC

Trước đó, ngày 8.3, Sáng và Châu đã bị Công an H.Bảo Lâm khởi tố hành vi nhận hối lộ nhưng cho tại ngoại.

Như vậy, liên quan đến các sai phạm đất đai xảy ra trên địa bàn H.Bảo Lâm, công an huyện này đã khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can để điều tra về các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác.