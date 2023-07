Lâm Đồng: Khởi tố, bắt tạm giam một giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai

Chiều 5.7, Công an H.Bảo Lâm (Lâm Đồng) đến nhà riêng ông Vũ Chí Hữu, Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ H.Đạ Huoai (thuộc VPĐKĐĐ tỉnh Lâm Đồng) ở đường Huỳnh Thúc Kháng, P.2, TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng), tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam ông Hữu để điều tra về tội nhận hối lộ. Tiếp đó, Công an H.Bảo Lâm và Viện KSND cùng cấp tiến hành khám xét nhà riêng của ông Hữu.

Cơ quan chức năng thực hiện quyết định khởi tố bắt tạm giam ông Hữu (người đeo kính, cầm giấy) CTV

Ông Hữu bị khởi tố vì những sai phạm liên quan lĩnh vực đất đai trong thời gian ông làm Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ H.Bảo Lâm. Lúc đó, ông Hữu đã cấu kết với ông Tạ Duy Phước (39 tuổi, ngụ P.2, TP.Bảo Lộc) là cán bộ phụ trách đo đạc thuộc chi nhánh của đơn vị này để làm sai lệch nhiều hồ sơ đăng ký tách thửa, biến động trong cấp đổi và cập nhật đường giao thông. Trong quá trình này, ông Hữu đã nhận hối lộ của một số người dân đến thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai.

Như Báo Thanh Niên đã phản ánh, liên quan đến vụ án này, Công an H.Bảo Lâm đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Văn Sáng (44 tuổi, ngụ Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội) và ông Đỗ Ngọc Châu (38 tuổi, ngụ H.Thường Tín, TP.Hà Nội) và Lương Công Vũ (38 tuổi, ngụ TT.Lộc Thắng, H.Bảo Lâm, là cán bộ địa chính TT.Lộc Thắng). Cả 3 người này đều bị Công an H.Bảo Lâm bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Tiếp đó, ngày 18.4, Công an H.Bảo Lâm khởi tố bị can, bắt giam của ông Tạ Duy Phước (39 tuổi, ngụ P.2, TP.Bảo Lộc) là cán bộ Chi nhánh VPĐKĐĐ H.Bảo Lâm để điều tra hành vi giả mạo trong công tác. Theo điều tra, ông Phước đã lợi dụng chức vụ cùng các bị can Sáng, Châu đã câu kết với Vũ để làm sai lệch hồ sơ địa chính, cập nhật biến động hồ sơ đất sai quy định.