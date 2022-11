Lâm Đồng: Đang tại ngoại, cô gái dùng mạng xã hội tiếp tục lừa đảo bán hoa

Ngày 19.11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết Công an TP.Đà Lạt đang tạm giữ hình sự Lê Thị Bích Hoàng (21 tuổi, P.6, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) nhằm tiếp tục điều tra xử lý về hành vi sử dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua thu thập thông tin trên không gian mạng, PA05 phát hiện nhiều nguồn tin về việc người dân bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi đặt mua hoa trên mạng xã hội.

Xác định vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, PA05 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an TP.Đà Lạt điều tra, xác minh làm rõ.

Ngày 17.11, công an xác định Lê Thị Bích Hoàng sử dụng nhiều tài khoản Facebook để đăng tải các bài quảng cáo bán hoa mang thương hiệu Đà Lạt nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người có nhu cầu mua hoa.





Hoàng lên mạng mua 7 tài khoản Facebook cùng 2 tài khoản ngân hàng. Hoàng dùng các tài khoản ảo để rao bán hoa vườn và dùng số tài khoản ngân hàng đứng tên người khác để nhận tiền.

Sau khi có người mua chuyển tiền, Hoàng chuyển hoa dỏm hoặc không chuyển hoa để chiếm đoạt tài sản. Ước tính, số tiền các bị hại mắc bẫy chuyển cho Hoàng khoảng 200 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trước đó, vào tháng 10.2021, Hoàng bị Công an TP.Đà Lạt khởi tố khi đóng vai trò chủ mưu cùng đồng bọn sử dụng mạng xã hội để bán rau, hoa lừa đảo chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng của nhiều người.

Tháng 6.2022, Hoàng bị TAND TP.Đà Lạt xử 4 năm tù, nhưng do bị bệnh nên được cho tại ngoại để điều trị. Hoàng vẫn “ngựa quen đường cũ” tiếp tục dùng mạng xã hội để lừa đảo.