Lâm Đồng đầu tư 540 tỉ đồng nâng cấp tỉnh lộ 4B dài 28,4 km

Ngày 28.9, Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết UBND tỉnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 4B và giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 làm chủ đầu tư.

Dự án thuộc nhóm B, sử dụng vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Tỉnh Lâm Đồng đầu tư 540 tỉ đồng nâng cấp tỉnh lộ 4B, kết nối quốc lộ 28 với quốc lộ 27 ẢNH: LÊ PHƯỚC

Tuyến đường dài 28,4 km, đi qua các xã Quảng Phú, Quảng Hòa và Đam Rông 3. Công trình được nâng cấp theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, với nền đường rộng 7,5 m, mặt đường rộng 5,5 m và lề đường mỗi bên rộng 1 m.

Dự án không chỉ cải tạo kết cấu mặt đường mà còn đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, tường chắn, công trình phòng hộ và hệ thống an toàn giao thông, nhằm nâng cao khả năng khai thác, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 540 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 54,74 tỉ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2026 - 2030.

Nhiều đoạn của tỉnh lộ 4B đầy rẫy ổ voi, ổ gà và sình lầy cần được nâng cấp ẢNH: LÊ PHƯỚC

Tỉnh lộ 4B kết nối quốc lộ 28 với quốc lộ 27 ẢNH: LÊ PHƯỚC

Tỉnh lộ 4B kết nối quốc lộ 28 tại khu vực các xã Quảng Phú, Quảng Hòa với quốc lộ 27, đoạn qua xã Đam Rông 3. Tuyến đường có vai trò kết nối khu vực phía tây Lâm Đồng với mạng lưới quốc lộ.

Việc đầu tư nâng cấp tỉnh lộ 4B nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu đi lại, tăng khả năng lưu thông hàng hóa, phục vụ sản xuất và đời sống người dân.

Khi hoàn thành, dự án góp phần nâng cao khả năng khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời góp phần củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn.