Đèo Mimosa nứt lún, Lâm Đồng mở rộng mặt đường để tránh ùn tắc giao thông

Ngày 27.9, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết sau khi kiểm tra hiện trường đoạn Km227+070 - Km227+150 quốc lộ 20 trên đèo Mimosa, các đơn vị liên quan thống nhất triển khai ngay phương án mở rộng mặt đường nhằm bảo đảm an toàn giao thông, phòng ngừa nguy cơ sạt lở, bảo đảm lưu thông 2 chiều, phục vụ người dân và du khách, nhất là dịp diễn ra Festival Hoa Đà Lạt cuối năm 2026.

Thi công mở rộng đèo Mimosa về phía taluy dương qua đoạn nứt lún Km227+070 - Km227+150 ẢNH: LÂM VIÊN

Nứt lún tại khu vực đang thi công cầu cạn Mimosa

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, do ảnh hưởng mưa trong năm 2025 và 2026, đoạn đường này xuất hiện tình trạng nứt, lún dọc theo tim đường, với chiều dài khoảng 20 m. Nền đường có nguy cơ sạt trượt về phía taluy âm, dẫn đến nguy cơ đứt đường, gây mất an toàn giao thông.

Vị trí nứt lún nằm trong khu vực đang triển khai dự án cải tạo, nâng cấp đèo Mimosa và xây dựng cầu cạn do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Như Thanh Niên đã thông tin, vị trí nứt lún nằm trong khu vực đang triển khai dự án cải tạo, nâng cấp đèo Mimosa và xây dựng cầu cạn do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư. Trong thời gian cầu cạn chưa hoàn thành, tình trạng nứt lún khiến việc lưu thông qua khu vực này tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Mở rộng mặt đường, bảo đảm lưu thông 2 chiều

Trước tình hình trên, các đơn vị thống nhất khẩn cấp mở rộng nền đường về phía taluy dương, với chiều dài khoảng 150 m, rộng khoảng 5,2 m. Mặt đường được thảm bê tông nhựa trên 2 lớp cấp phối đá dăm, đồng thời bổ sung hộ lan, vạch sơn, biển báo và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông.

Đơn vị chức năng phát dọn khoảng 20 cây thông có đường kính từ 5 - 15 cm trong hành lang đường bộ và di dời hệ thống ống cấp nước, để Ban Quản lý dự án 85 triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành trước ngày 3.10.

Mở rộng nền đường đèo Mimosa về phía taluy dương, với chiều dài khoảng 150 m, rộng khoảng 5,2 m qua vị trí bị nứt lún ẢNH: LÂM VIÊN

Việc mở rộng mặt đường được xem là giải pháp cấp thiết nhằm duy trì lưu thông 2 chiều trên đèo Mimosa, hạn chế nguy cơ ùn tắc trong thời gian thi công cầu cạn, đồng thời phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hoạt động du lịch, đặc biệt trong dịp Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Tiếp tục xây cầu cạn sau sự cố sạt lở nghiêm trọng

Đèo Mimosa từng xảy ra sạt lở nghiêm trọng vào tháng 11.2025, khiến khoảng 70 m mặt đường tại khu vực Km226+600 - Km226+800 bị đứt gãy, trôi xuống phía dưới khiến giao thông qua tuyến đường cửa ngõ phía nam Đà Lạt bị ảnh hưởng.

Trước tình hình này, Bộ Xây dựng quyết định triển khai xây dựng cầu cạn Xuân Hương dài 133 m qua khu vực sạt lở nhằm khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn giao thông.

Việc mở rộng đường đèo Mimosa qua vị trí nứt lún hoàn thành trước ngày 3.10 ẢNH: LÂM VIÊN

Hiện nay, cách vị trí cầu cạn Xuân Hương khoảng 150 m, dự án tiếp tục triển khai xây dựng cầu cạn Mimosa theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

Trong thời gian chờ các công trình cầu cạn hoàn thành, việc xử lý đoạn đường nứt lún và mở rộng mặt đường được kỳ vọng góp phần duy trì giao thông thông suốt trên tuyến đèo Mimosa, giảm nguy cơ gián đoạn kết nối giữa Đà Lạt với các địa phương phía nam tỉnh Lâm Đồng.