Thời sự

Lâm Đồng: Đề nghị mời tư vấn để chọn vị trí đặt trung tâm hành chính mới

Quế Hà
Quế Hà
04/12/2025 15:53 GMT+7

Ngày 4.12, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn bản gửi UBND tỉnh về việc tham mưu, đề xuất nội dung chọn tư vấn liên quan đến Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng.

Theo văn bản của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, cơ quan này được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tham mưu, đề xuất nội dung liên quan đến Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các sở ngành, cơ quan đơn vị và địa phương liên quan, nghiên cứu, rà soát quy hoạch, đầu tư, xây dựng Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh; tham mưu đề xuất UBND tỉnh trong tháng 11.2025.

Tuy nhiên, công văn của Sở Xây dựng (giám đốc Lê Ngọc Tiến ký ngày 3.12) cho rằng, Trung tâm hành chính - chính trị mới là một nội dung đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa đối với tỉnh Lâm Đồng mới, sau khi sắp xếp hợp nhất 3 tỉnh: Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông. Do vậy, phải hết sức thận trọng và cần nhiều thời gian để rà soát, khảo sát, tổng hợp nghiên cứu, phân tích và đánh giá các quy hoạch, các tiềm năng đầu tư- xây dựng của từng khu vực cụ thể để lựa chọn; nhằm đề xuất phương án thuyết phục, tối ưu và hiệu quả nhất.

Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh gia hạn thời gian tham mưu, đề xuất Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng sang tháng 12.2025. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh cho phép Sở Xây dựng lựa chọn đơn vị tư vấn để triển khai việc đề xuất, nhằm đảm bảo tính khách quan và hiệu quả.

Đề nghị chọn tư vấn tìm Trung tâm hành chính- chính trị Lâm Đồng - Ảnh 1.

Trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) gắn chữ "Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng" từ giữa tháng 10

ẢNH: PHẠM HÀM THẮNG

Trước đó, ngày 14.11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng sớm tham mưu vị trí xây dựng trung tâm hành chính - chính trị mới. Trong đó, lưu ý vị trí phải có dư địa phát triển, tạo động lực mở rộng không gian đô thị, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghệ cao và kết nối thuận lợi với các trung tâm kinh tế - khoa học của khu vực và quốc gia.

Thời hạn tham mưu được ấn định trong tháng 11.2025. Sau văn bản này, dư luận địa phương đặc biệt quan tâm đến thông tin về vị trí Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, đến nay, Sở Xây dựng đã có văn bản xin gia hạn để bảo đảm việc tham mưu, đề xuất hợp lý khi trình UBND tỉnh về vị trí đặt trung tâm hành chính - chính trị mới.

Ngày 14.11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải ký công văn gửi Sở Xây dựng tỉnh, yêu cầu tham mưu, đề xuất việc tìm vị trí quy hoạch Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh.

