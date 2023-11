Lâm Đồng đề nghị người trúng đấu giá 'khủng' nhà hàng Thủy Tạ nộp tiền

Ngày 11.11, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng cho biết sau khi UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt kết quả đấu giá (Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 8.11.2023) cho thuê tài sản trên đất và thuê đất (thời hạn 10 năm, nộp tiền 1 lần) nhà hàng Thủy Tạ (P.1, TP.Đà Lạt), Trung tâm đã thực hiện ngay việc gửi thông báo đến người trúng đấu giá đề nghị nộp tiền (hơn 151 tỉ đồng) để tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Nhà hàng Thủy Tạ trên thắng cảnh hồ Xuân Hương G.B

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 30.10, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức đấu giá cho thuê đất và tài sản trên đất đối với nhà hàng Thủy Tạ. Cuộc đấu giá diễn ra rất kịch tính và sau khoảng 2 giờ đồng hồ với 63 bước giá, cuối cùng ông Đoàn Hải Hà (TDP Viên 1, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) đã trúng với giá "khủng" 15,150 tỉ đồng/năm.

Nói là ông Hà trúng với giá "khủng", bởi giá khởi điểm đưa ra chỉ hơn 3,040 tỉ đồng/năm, nhưng giá trúng cao gần gấp 5 lần giá khởi điểm.

Tổng diện tích khu đất nhà hàng Thủy Tạ rộng 3.876m2, trong đó diện tích công trình có mái che 383,3m2; diện tích bồn hoa 893,1m2; diện tích khuôn viên, sân bãi còn lại 2.599,6m2. Điều đặc biệt, khu đất này có vị trí thuộc dạng "đắc địa" bậc nhất TP.Đà Lạt khi nằm ngay ở đảo nổi trên thắng cảnh quốc gia hồ Xuân Hương, đối diện là sân golf Đồi Cù và cách quảng trường Lâm Viên, công viên Yersin, công viên Xuân Hương, công viên Ánh Sáng, chợ Đà Lạt chỉ vài trăm mét.

Nhà hàng Thủy Tạ là một trong những vị trí đắc địa nhất Đà Lạt G.B

Dù là "đất vàng" ở vị trí đắc địa như vậy, nhưng do cơ sở nhà và đất này thuộc một phần danh thắng quốc gia hồ Xuân Hương nên cho thuê nguyên trạng, không được cơi nới, xây dựng mới, không được xen cấy thêm công trình (trừ trường hợp được điều chỉnh cục bộ thiết kế đô thị).

Đồng thời, chỉ được sửa chữa, cải tạo nâng cấp không gian bên trong và màu sắc công trình được đề nghị phải giữ màu sơn trắng, phục hồi cửa gỗ, không được thay đổi hình dáng kết cấu bên ngoài nhà. Trường hợp để đảm bảo an toàn do xuống cấp công trình, trước khi sửa chữa lớn, cải tạo có tác động vào kết cấu chịu lực phải được sự đồng ý bằng văn bản của bên cho thuê và giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng thẩm tra, cấp phép.



Theo phương án đấu giá đã đưa ra, khoản tiền người đấu giá phải đặt trước là 20% giá trị khởi điểm của 1 năm thuê (tương ứng hơn 608 triệu đồng), sau khi trúng đấu giá thì phải nộp số tiền còn lại trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày UBND tỉnh phê duyệt kết quả trúng đấu giá. Nếu trả tiền thuê chậm hơn 15 ngày phải chịu phạt vi phạm nghĩa vụ thanh toán và nếu chậm trên 90 ngày thì UBND TP.Đà Lạt có quyền trình UBND tỉnh Lâm Đồng hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá và người trúng đấu giá "mất tiền cọc" cũng như phải trả tiền thuê, tiền lãi chậm nộp theo số ngày thực tế kể từ ngày UBND tỉnh phê duyệt kết quả trúng đấu giá cho đến ngày hủy kết quả trúng đấu giá.

Ông Hà đã trúng đấu giá thuê với giá "khủng" nhà hàng Thủy Tạ G.B

Cùng ngày (11.11), UBND TP.Đà Lạt cho biết đã giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với Trung tâm Quản lý nhà Đà Lạt, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị liên quan căn cứ quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá của UBND tỉnh để tham mưu UBND TP.Đà Lạt soạn thảo và liên hệ ông Đoàn Hải Hà để ký hợp đồng thuê tài sản tại nhà hàng Thủy Tạ đảm bảo thời gian và quy định (nội dung soạn thảo trên cơ sở phương án đấu giá đã được UBND TP phê duyệt).