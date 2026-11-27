Ngày 27.11, tại hội trường Tỉnh ủy Lâm Đồng, Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo 57) tổ chức khai mạc chương trình diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng đợt 2 năm 2026.

Diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng tỉnh Lâm Đồng đợt 2 năm 2026 ẢNH: CTV

Chương trình có 24 đội với 320 người tham gia, nhằm đánh giá năng lực thực tế, khả năng phối hợp và xử lý sự cố an ninh mạng của cán bộ phụ trách công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phát biểu khai mạc, đại tá Nguyễn Bá Sơn, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng (A05, Bộ Công an), nhấn mạnh bảo đảm an ninh mạng không phải là tạo ra rào cản đối với phát triển, mà là thiết lập những điều kiện cần thiết để quá trình phát triển diễn ra an toàn, bền vững.

Đại tá Nguyễn Bá Sơn, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng, phát biểu tại khai mạc diễn tập thực chiến ẢNH: LÂM VIÊN

Theo đại tá Sơn, không thể thúc đẩy chuyển đổi số nhanh mà thiếu năng lực bảo vệ tương xứng; càng không thể để những hạn chế về an ninh mạng làm mất đi những thành quả đã dày công xây dựng.

Diễn tập trên hai nền tảng, sát tình huống thực tế

Điểm đáng chú ý của chương trình là kết hợp diễn tập trên hai nền tảng Cyber Range và CTFd, chuyển trọng tâm từ huấn luyện kỹ năng sang đánh giá năng lực thực chiến.

Trên nền tảng Cyber Range, các đội thực hành quy trình ứng phó sự cố trong môi trường mô phỏng hệ thống mạng nội bộ của cơ quan, đơn vị.

24 đội với 320 thành viên tham gia chương trình diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng tại Lâm Đồng ẢNH: LÂM VIÊN

Với sự hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia VNCERT thuộc A05 (Bộ Công an), các đội thực hiện nhiều nhiệm vụ như tiếp nhận cảnh báo, phân tích, xác minh, cô lập nguy cơ, khắc phục, khôi phục hệ thống và báo cáo kết quả xử lý.

Trong khi đó, nền tảng CTFd gồm các bài thi do Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Lâm Đồng nghiên cứu, xây dựng, tập trung kiểm tra tư duy phân tích, kỹ năng bảo mật, điều tra số và khả năng giải quyết các nhiệm vụ kỹ thuật.

24 đội tham gia diễn tập, thực hành các nhiệm vụ kỹ thuật và xử lý tình huống giả định trên hai nền tảng Cyber Range và CTFd ẢNH: CTV

Theo ban tổ chức, việc kết hợp hai nền tảng giúp đánh giá toàn diện năng lực chuyên môn, khả năng xử lý tình huống và phối hợp giữa các thành viên trong điều kiện giới hạn về thời gian.

Ngay sau lễ khai mạc, 24 đội bước vào thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật và xử lý tình huống giả định. Mục tiêu của chương trình không chỉ là kết quả thi đấu mà quan trọng hơn là nâng cao năng lực quản lý, vận hành, bảo vệ hệ thống thông tin; tăng khả năng phối hợp, ứng cứu khi xảy ra sự cố.

Lấy hiệu quả sau diễn tập làm thước đo

Tại lễ khai mạc, đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, yêu cầu nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực bảo đảm an ninh mạng; đồng thời đề nghị các đội tham gia nghiêm túc, phát huy tinh thần chủ động, lấy hiệu quả thực tiễn làm mục tiêu của đợt diễn tập.

"Thước đo thành công của diễn tập không chỉ là số điểm đạt được, thứ hạng của các đội, mà quan trọng hơn là những năng lực được hình thành, những hạn chế được nhận diện và những chuyển biến thực chất trong công tác bảo đảm an ninh mạng sau diễn tập", đại tá Huỳnh Ngọc Liêm nhấn mạnh.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, phát biểu tại lễ khai mạc, nhấn mạnh yêu cầu lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo thành công của đợt diễn tập ẢNH: LÂM VIÊN

Thời gian qua, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chủ động tham mưu, phối hợp triển khai các hoạt động tập huấn, huấn luyện và diễn tập an ninh mạng. Đáng chú ý, ngày 27.10.2026, đơn vị đạt hạng ba tại diễn tập an ninh mạng quốc gia năm 2026.

Kết quả này góp phần khẳng định năng lực chuyên môn của lực lượng an ninh mạng địa phương, đồng thời tạo điều kiện lan tỏa kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn đến đội ngũ cán bộ phụ trách công nghệ thông tin trên địa bàn.

Qua đó, Lâm Đồng hướng đến xây dựng thế chủ động phòng thủ an ninh mạng ngay từ cơ sở, gắn phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số với yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu, xây dựng môi trường số an toàn, tin cậy.