Lâm Đồng: Hàng trăm người trắng đêm cứu hồ Cay An trước nguy cơ vỡ đập
Lâm Đồng: Hàng trăm người trắng đêm cứu hồ Cay An trước nguy cơ vỡ đập

Lâm Viên
Lâm Viên
08/11/2025 11:10 GMT+7

Hàng trăm người trắng đêm cứu hồ Cay An trước nguy cơ vỡ đập, trong đó có 150 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng và 50 dân quân thường trực

Suốt đêm 7.11 đến rạng sáng 8.11.2025, hàng trăm người đã trắng đêm ứng cứu hồ Cay An, tỉnh Lâm Đồng trước nguy cơ vỡ đập do ảnh hưởng của bão số 13.

Theo cơ quan chức năng, mực nước tại hồ Cay An dâng cao bất thường, khu vực hạ lưu vai trái đập chính xuất hiện nhiều mảng trượt cục bộ, hình thành khe nứt, nước ngầm thấm qua chân đập. Một số vị trí khác của đập chính cũng ghi nhận hiện tượng rò rỉ nước thành dòng, tiềm ẩn nguy cơ vỡ đập rất cao.

Tối 7.11, tại khu vực gần cửa xả, xảy ra sạt trượt dài hơn 50 m, cao khoảng 5 m. Ngay sau khi nhận tin, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã đến hiện trường, trực tiếp chỉ đạo xử lý.

Lực lượng chức năng ra ứng cứu

Lực lượng chức năng ra ứng cứu

Tỉnh đã huy động hơn 200 người, trong đó có 150 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và 50 dân quân thường trực, khẩn trương gia cố thân đập, khắc phục các điểm nứt, thấm. Đồng thời, chính quyền xã Tà Năng được yêu cầu di dời khẩn cấp gần 100 hộ dân ở 2 thôn Cha Rang Hạo và Tou Neh đến nơi an toàn ngay trong đêm.

Cơ quan chức năng nhận định, nếu thời tiết những ngày tới không mưa lớn, hồ Cay An vẫn bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, nếu mưa tiếp tục kéo dài, nguy cơ vỡ đập là rất cao, cần theo dõi sát tình hình để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Lâm Đồng hồ Cay An Vỡ Đập bão số 13 Kalmaegi Sạt lở Di dời dân Bộ Chỉ huy Quân sự Cứu hộ Tà Năng an toàn hồ đập
Bình luận

