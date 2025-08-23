Lâm Đồng: Khai giảng năm học mới phải trang trọng và tiết kiệm

Kế hoạch tổ chức khai giảng năm học mới 2025-2026 do UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành, yêu cầu lễ khai giảng sẽ diễn ra vào sáng thứ sáu, ngày 5.9, từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút.

Chương trình được chia thành hai phần. Từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ, văn nghệ chào mừng, giới thiệu đại biểu, phát biểu chúc mừng của lãnh đạo, tặng hoa, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (nếu có) và phát biểu của hiệu trưởng.

Từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút, toàn tỉnh kết nối trực tiếp với lễ khai giảng cấp quốc gia tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), được phát sóng trên kênh VTV1.

Thầy và trò Trường tiểu học Phú Thủy 1, P.Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng đang chuẩn bị cho ngày khai giảng ẢNH: QUẾ HÀ

Về hình thức tổ chức, UBND tỉnh yêu cầu trong điều kiện thời tiết thuận lợi, lễ khai giảng được tổ chức trực tiếp tại sân trường. Nếu thời tiết không đảm bảo, các trường có thể tổ chức trong hội trường hoặc phòng học, đồng thời cho học sinh theo dõi trực tiếp chương trình từ Bộ GD-ĐT.

Thành phần tham dự khai giảng, ngoài lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành, còn có lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã phường, đặc khu và có thể mời các doanh nghiệp tài trợ (nếu có) và các cơ quan báo chí. UBND tỉnh yêu cầu làm tốt công tác tuyên truyền đến các tầng lớp phụ huynh về ngày khai giảng năm học mới, trên tinh thần trang trọng, an toàn và phải tiết kiệm.

Các cô giáo tiểu học ở xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng tự trang trí sân trường, phòng học để khai giảng nhằm tiết kiệm chi phí ẢNH: QUỐC HANH

Trước đó, ngày 15.8, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh, năm học 2025-2026.

Theo đó, học sinh sẽ tựu trường từ ngày 25.8 (riêng mầm non không tổ chức tựu trường); khai giảng ngày 5.9, kết thúc học kỳ 1 trước ngày 18.1.2026 và hoàn thành chương trình học vào trước ngày 31.5.2026. Các kỳ thi cấp quốc gia diễn ra theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng lễ khai giảng năm học mới, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc, tạo khí thế phấn khởi, lan tỏa tinh thần đổi mới và quyết tâm cho một năm học mới 2025 – 2026 hiệu quả, thiết thực.