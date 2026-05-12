Lâm Đồng khẩn cấp tiêu hủy gần 10.000 con heo nhiễm dịch tả châu Phi

Ngày 12.5, lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và thú y (thuộc Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Lâm Đồng), cho biết đến nay toàn tỉnh đã tiêu hủy 9.556 con heo tại trang trại Dateh 02 SF ở thôn Hà Mỹ, xã Đạ Tẻh 3 (Lâm Đồng) vì nhiễm dịch tả heo châu Phi.

Dịch tả heo châu Phi bùng phát tại trang trại quy mô lớn

Theo UBND xã Đạ Tẻh 3, ngày 28.4, Công ty TNHH DH VINA AGRI - chi nhánh Bình Dương báo cáo tình trạng đàn heo tại trang trại Dateh 02 SF ở thôn Hà Mỹ xuất hiện dấu hiệu sốt, bỏ ăn bất thường.

Chở heo nhiễm dịch tả heo châu Phi đi tiêu hủy ở xã Đạ Tẻh 3, tỉnh Lâm Đồng ẢNH: L.V

Ngay sau đó, lực lượng chuyên môn của xã Đạ Tẻh 3 phối hợp cùng thú y của trang trại lấy 39 mẫu gộp tại các dãy chuồng gửi xét nghiệm tại Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương II. Đến ngày 3.5, kết quả xét nghiệm xác định có 12/39 mẫu dương tính với vi rút dịch tả heo châu Phi.

Tại thời điểm phát hiện dịch, tổng đàn heo của trại lên tới 9.556 con, gồm heo nái, heo con theo mẹ và heo cai sữa. Đây là khu chăn nuôi tập trung với mật độ cao, hệ thống chuồng trại liên hoàn nên nguy cơ lây lan rất lớn nếu không xử lý quyết liệt.

Theo ngành chức năng, sau thời gian tạm ổn định khoảng 19 ngày, dịch bệnh tái phát mạnh khiến cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp buộc phải thống nhất tiêu hủy toàn bộ đàn heo trên để triệt tiêu mầm bệnh.

Nhiều khả năng nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài

Qua rà soát ban đầu, cơ quan chuyên môn nhận định có nhiều nguyên nhân dẫn đến dịch bùng phát tại trang trại của Công ty DH VINA AGRI.

Một trong những khả năng được đặt ra là quá trình vận chuyển heo nái hậu bị từ Gia Lai về trại có thể mang theo mầm bệnh. Ngoài ra, do thiếu nước giếng trong mùa khô, trang trại phải sử dụng thêm khoảng 50% nguồn nước suối, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm vi rút từ môi trường bên ngoài. Bên cạnh đó, chim hoang dã bay vào khu vực chuồng trại ăn cám dư thừa cũng có thể là tác nhân trung gian làm phát tán mầm bệnh.

Ngành thú y đánh giá, dù là trang trại quy mô lớn nhưng nếu chỉ cần một mắt xích trong quy trình an toàn sinh học bị lỏng lẻo, vi rút dịch tả heo châu Phi có thể nhanh chóng xâm nhập và lây lan trên diện rộng.

Đáng lo ngại hơn, nguy cơ dịch tiếp tục lan ra khu vực chăn nuôi nông hộ và vùng lân cận vẫn hiện hữu do nhiều hộ dân chưa thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn sinh học.

Tiêu hủy nghiêm ngặt để ngăn dịch lây lan

Để khống chế ổ dịch, ngành chức năng triển khai đồng loạt các biện pháp tiêu hủy, tiêu độc khử trùng theo quy trình nghiêm ngặt.

Theo phương án xử lý, các hố chôn được đào sâu khoảng 5 m tại khu vực chân đồi, bảo đảm không ảnh hưởng nguồn nước ngầm. Đáy hố được lót bạt trước khi đưa xác heo xuống chôn lấp.

Đào hố sâu tiêu hủy đàn heo bị dịch tả heo châu Phi ẢNH: L.V

Sau đó, lực lượng chức năng phun chế phẩm sinh học, rắc vôi bột và hóa chất sát trùng lên xác heo cũng như khu vực xung quanh. Khi hoàn tất, hố chôn được lấp đất, nện chặt và phủ thêm lớp đất bên trên nhằm hạn chế sụt lún, phát tán mùi và khí ra môi trường.

Toàn bộ phương tiện vận chuyển, khu vực chuồng trại và điểm tiêu hủy đều được phun thuốc sát trùng liên tục để ngăn chặn nguy cơ phát tán mầm bệnh.

Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Lâm Đồng đang cử cán bộ chuyên môn bám sát địa bàn, giám sát chặt các khu vực có nguy cơ cao nhằm kịp thời xử lý nếu phát sinh thêm ổ dịch mới.

Khuyến cáo người dân thực hiện "5 không"

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát đàn heo; kiểm soát chặt việc vận chuyển, giết mổ và buôn bán động vật.

Ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi thực hiện nghiêm quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, thường xuyên vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại và khai báo ngay khi phát hiện heo có dấu hiệu bệnh.

Gần 10.000 con heo tại trại Dateh 02 SF ở thôn Hà Mỹ phải tiêu hủy khẩn cấp để phòng dịch tả heo châu Phi lây lan ẢNH: L.V

Đặc biệt, người dân cần thực hiện nghiêm nguyên tắc "5 không" gồm: không giấu dịch; không mua bán, vận chuyển heo bệnh; không giết mổ heo bệnh; không vứt xác heo chết ra môi trường và không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt.

Theo nhận định của ngành chuyên môn, ngoài xã Đạ Tẻh 3 vẫn đang trong thời gian theo dõi chưa qua 21 ngày, tình hình dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh cơ bản vẫn trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, ngành chức năng cảnh báo người dân tuyệt đối không chủ quan, vì thời tiết diễn biến thất thường tạo điều kiện cho vi rút phát triển và lây lan. Do đó, người dân cần chủ động khai báo ngay khi phát hiện lợn bệnh để kịp thời xử lý, tránh nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng.