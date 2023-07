Lâm Đồng: Khởi tố 4 bị can cưa hạ rừng trái phép

Ngày 28.7, Công an H.Đức Trọng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can, để điều tra về hành vi vi phạm quy định khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản, quy định tại điều 232 bộ luật Hình sự, gồm: Phạm Văn Ân (45 tuổi), Ya Biển (31 tuổi), Ya Pong (30 tuổi) và Ya Nuyn (25 tuổi, cùng ngụ thôn Tou Néh, xã Tà Năng, H.Đức Trọng).

Khám nghiệm, đo đạc gỗ tại xưởng cưa ở thôn Chơ Ré, xã Đa Quyn LV

Trước đó, ngày 12.7, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an H.Đức Trọng kiểm tra tại một xưởng cưa ở thôn Chơ Ré, xã Đa Quyn (H.Đức Trọng), phát hiện nơi đây có số lượng gỗ lớn, có dấu hiệu của hành vi cất giữ lâm sản trái pháp luật.

Những người liên quan vụ phá rừng, cất giữ gỗ trái pháp luật LV

Công an H.Đức Trọng mời các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường xưởng cưa. Kết quả có 24 hộp gỗ xẻ với tổng khối lượng gần 11m3 và 30 lóng gỗ tròn có tổng khối lượng hơn 19m3. Căn cứ kết quả khám nghiệm, Công an H.Đức Trọng triệu tập những người liên quan đến số gỗ trên để làm rõ.

Công an đưa bị can dựng lại hiện trường cưa hạ rừng trái pháp luật LV

Qua điều tra bước đầu, cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố 4 bị can nói trên vì có liên quan đến vụ cưa hạ cây rừng và cất giữ lâm sản trái pháp luật. Cùng với đó, Công an H.Đức Trọng đưa các bị can đến hiện trường cưa hạ cây rừng để dựng lại hiện trường phục vụ công tác điều tra.