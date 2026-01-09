Lâm Đồng ký kết hợp tác truyền thông với 29 cơ quan báo chí

Chiều 9.1, Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông với 29 cơ quan báo chí có văn phòng và phóng viên thường trú đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, trong đó có Báo Thanh Niên.

Tỉnh Lâm Đồng tổ chức ký kết hợp tác truyền thông năm 2026 với 29 cơ quan báo chí ẢNH: LÂM VIÊN

Tham dự hội nghị có ông Võ Thanh Bình, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng; ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Truyền thông toàn diện các lĩnh vực

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Văn Lộc cho biết, sau sáp nhập, Lâm Đồng trở thành tỉnh có diện tích lớn, địa hình trải rộng, đa dạng về văn hóa và giữ vị trí địa chính trị quan trọng. Trong bối cảnh đó, công tác truyền thông có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc quảng bá tiềm năng, thế mạnh, đồng thời lan tỏa hình ảnh một Lâm Đồng năng động, đổi mới và phát triển bền vững.

Theo ông Nguyễn Văn Lộc, việc ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông lần này nhằm xây dựng lộ trình tuyên truyền phù hợp, thống nhất nội dung, tăng cường sự đồng hành giữa chính quyền địa phương và các cơ quan báo chí. Trọng tâm là truyền thông toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Ông Nguyễn Văn Lộc cho rằng, thông qua sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, công tác truyền thông sẽ phát huy hiệu quả giữa "xây và chống" ẢNH: LÂM VIÊN

"Chúng tôi tin tưởng rằng, thông qua sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, công tác truyền thông sẽ phát huy hiệu quả giữa "xây và chống", vừa lan tỏa những giá trị tích cực, vừa góp phần phản bác các thông tin sai trái, thù địch; qua đó khẳng định vai trò, sứ mệnh của báo chí cách mạng", ông Lộc nhấn mạnh.

Theo nội dung thỏa thuận, các cơ quan báo chí sẽ phối hợp tuyên truyền kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Lâm Đồng; phản ánh các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế gắn với chăm lo đời sống nhân dân. Nội dung trọng tâm là tuyên truyền các nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các nghị quyết này.

Các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 cũng được xác định là nhiệm vụ truyền thông quan trọng.

Ông Gia Bình, Phó trưởng văn phòng Nam Trung bộ (hàng trước, thứ hai từ phải sang), đại diện Báo Thanh Niên ký thỏa thuận hợp tác truyền thông với tỉnh Lâm Đồng ẢNH: LÂM VIÊN

Đồng hành của báo chí

Ông Võ Thanh Bình, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng, đánh giá cao sự đồng hành của báo chí trong thời gian qua. Theo đó, các cơ quan thông tấn, báo chí đã kịp thời lan tỏa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đồng thời phát hiện, tuyên dương các mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần lan tỏa những thông điệp tích cực trong đời sống xã hội...

Với phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực", tỉnh Lâm Đồng cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí, trong đó có Báo Thanh Niên, phát huy vai trò là kênh thông tin quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.