Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lâm Đồng: Hoàn tất bàn giao nhà 'chiến dịch Quang Trung' cho dân vùng lũ ven sông Cái

Quế Hà
Quế Hà
08/01/2026 12:19 GMT+7

Sáng nay 8.1, Công an tỉnh Lâm Đồng và UBND P.Hàm Thắng đã tiến hành bàn giao căn nhà cuối cùng trong số 6 căn nhà thuộc 'chiến dịch Quang Trung' cho dân vùng lũ bị cuốn trôi nhà ở ven sông Cái.

Căn nhà này được Công an tỉnh Lâm Đồng giao Phòng CSGT trực tiếp hỗ trợ xây dựng. Chủ nhà là vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Vương và chị Nguyễn Thị Thanh Thy (40 tuổi), ở khu phố Phú Thành, P.Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng (xã Hàm Thắng, H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận cũ).

Thay mặt Công an tỉnh Lâm Đồng tham dự lễ bàn giao có thượng tá Lê Thế Thanh, Phó trưởng Phòng CSGT - Công an tỉnh Lâm Đồng; ông Trần Văn Sang, Phó chủ tịch UBND P.Hàm Thắng và đại diện ban ngành, đoàn thể của địa phương.

Lâm Đồng bàn giao căn nhà cuối cùng cho dân vùng lũ ven sông Cái - Ảnh 1.

Thượng tá Lê Thế Thanh, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, bàn giao "chìa khóa trao tay" cho vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Vương

ẢNH: QUẾ HÀ

Theo ông Trần Văn Sang, trong 2 đợt lũ lịch sử xảy ra vào tháng 10 và đầu tháng 12.2025, trên địa bàn phường có 6 căn nhà bị sập hoàn toàn. Trước đó, 5 căn nhà đã được UBND phường và Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức khánh thành trong 2 ngày 6 và 7.1.2026. Sáng nay, căn nhà cuối cùng trong số 6 căn nhà thuộc 'chiến dịch Quang Trung' được bàn giao cho gia đình anh Nguyễn Ngọc Vương.

Căn nhà có chiều rộng 4,5 m, dài gần 18 m, được UBND tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 120 triệu đồng, Công an tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 50 triệu đồng. Ngoài ra, các nhà tài trợ và UBND P.Hàm Thắng hỗ trợ thêm 50 bao xi măng. Công an tỉnh giao Phòng CSGT trực tiếp tổ chức xây dựng và hoàn thành trước kế hoạch 7 ngày.

Lâm Đồng bàn giao căn nhà cuối cùng cho dân vùng lũ ven sông Cái - Ảnh 2.

Cán bộ Phòng CSGT Công an Lâm Đồng bên căn nhà mới khang trang của vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Vương vừa được bàn giao sáng nay

ẢNH: QUẾ HÀ

Trung tá Vũ Mạnh Hà, Đội trưởng Đội 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, căn nhà nằm sát ven sông Cái, đường vào chỉ đủ cho xe máy lưu thông. Trong quá trình thi công, cán bộ, chiến sĩ phải dùng xe rùa để vận chuyển vật liệu từng chuyến nhỏ. Khắc phục khó khăn, Đội CSGT số 2 tranh thủ cả buổi tối để đưa vật liệu vào xây dựng, bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Công an tỉnh.

Lâm Đồng bàn giao căn nhà cuối cùng cho dân vùng lũ ven sông Cái - Ảnh 3.

Vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Vương vui mừng đứng bên căn nhà mới. Nhân dịp này, Công an tỉnh, Phòng CSGT và chính quyền còn tặng gia đình anh Vương một tủ lạnh, nồi cơm điện, quạt máy và các đồ dùng gia dụng khác

ẢNH: QUẾ HÀ

Nhận “chìa khóa trao tay”, vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Vương không giấu được niềm vui và xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng và chính quyền P.Hàm Thắng đã xây dựng cho gia đình ngôi nhà mới khang trang hơn, thay thế căn nhà cũ bị lũ cuốn trôi chỉ trong thời gian ngắn.

Lâm Đồng bàn giao căn nhà cuối cùng cho dân vùng lũ ven sông Cái - Ảnh 4.

Đến ngày 8.1, Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất xây dựng, bàn giao các căn nhà cho dân vùng lũ ven sông Cái trong "chiến dịch Quang Trung", sớm hơn kế hoạch tỉnh giao

ẢNH: QUẾ HÀ

Trước đó, các đợt lũ cuối tháng 10 và ngày 4.12.2025 đã làm ngập gần 1.000 căn nhà, trong đó có 6 căn bị sập hoàn toàn. Hưởng ứng “chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Công an tỉnh và các địa phương khẩn trương thống kê thiệt hại, triển khai xây dựng thần tốc nhà ở cho người dân vùng lũ ven sông Cái.

Tin liên quan

Thần tốc 15 ngày đêm về đích 'Chiến dịch Quang Trung'

Thần tốc 15 ngày đêm về đích 'Chiến dịch Quang Trung'

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên yêu cầu lực lượng Công an các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng thần tốc hoàn thành 'Chiến dịch Quang Trung' trước ngày 10.1. Hiện các đơn vị đã bàn giao hơn 50% số căn nhà hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai.

Khám phá thêm chủ đề

Lâm Đồng Chiến dịch Quang Trung Bàn giao nhà dân vùng lũ Sông cái
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận