Thời sự

Ông Phan Đình Trạc dự lễ khởi công xây nhà cho bà con vùng lũ ở Lâm Đồng

Quế Hà
15/12/2025 13:26 GMT+7

Sáng 15.12, ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính T.Ư, cùng lãnh đạo Tỉnh ủy Lâm Đồng dự lễ khởi công xây dựng, sửa chữa nhà bị sập, hư hỏng do mưa lũ cho người dân khu vực tại xã Hàm Thuận Bắc.

Khởi công xây 6 căn nhà bị sập do thiên tai

Trong khuôn khổ chương trình tiếp xúc cử tri tại Lâm Đồng, sáng 15.12, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Nội chính T.Ư, đã dự lễ khởi công xây dựng nhà ở cho các hộ dân có nhà bị sụp đổ, hư hỏng do thiên tai tại xã Hàm Thuận Bắc (thuộc H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận cũ).

Tham dự còn có ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; ông Đặng Hồng Sỹ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Ông Phan Đình Trạc khởi công xây dựng nhà cho người dân vùng lũ tại Lâm Đồng - Ảnh 1.

Ông Phan Đình Trạc (thứ 5 từ trái qua) và Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm (thứ 6 từ trái qua) dự lễ khởi công xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân xã Hàm Thuận Bắc

ẢNH: D.T

Theo lãnh đạo xã Hàm Thuận Bắc, địa phương này là một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề do hai đợt mưa lũ liên tiếp xảy ra vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 và đầu tháng 12 vừa qua. Toàn xã ghi nhận hơn 200 căn nhà bị ngập nước, trong đó có 7 căn bị sụp đổ hoàn toàn.

Tại lễ khởi công, ông Phan Đình Trạc cùng ông Y Thanh Hà Niê Kđăm và các đại biểu đã thực hiện nghi thức khởi công xây dựng 6 căn nhà cho người dân xã Hàm Thuận Bắc.

Ông Phan Đình Trạc khởi công xây dựng nhà cho người dân vùng lũ tại Lâm Đồng - Ảnh 2.

Ông Phan Đình Trạc trao quà (5 triệu đồng/suất) cho người dân vùng lũ Hàm Thuận Bắc

ẢNH: D.T

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, hưởng ứng tinh thần của “Chiến dịch Quang Trung”, tỉnh tiếp tục triển khai xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ. Đây không chỉ là việc dựng lại mái ấm cho người dân mà còn tạo nền tảng quan trọng để bà con phục hồi sản xuất, ổn định đời sống, đồng thời củng cố tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn sau thiên tai.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đề nghị các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân cần vào cuộc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng công trình. Các căn nhà phải được hoàn thành chậm nhất vào nửa cuối tháng 1.2026, giúp người dân sớm có nơi ở ổn định trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ông Phan Đình Trạc khởi công xây dựng nhà cho người dân vùng lũ tại Lâm Đồng - Ảnh 3.

Ông Phan Đình Trạc đề nghị chính quyền kiến nghị cấp trên giãn nợ, khoanh nợ ngân hàng để người dân mau chóng khôi phục sản xuất

ẢNH: D.T

Cũng tại buổi lễ, ông Phan Đình Trạc đã trao 15 phần quà hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại nặng do mưa lũ, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng. Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng trao 15 suất quà, mỗi suất 2 triệu đồng tiền mặt, góp phần chia sẻ khó khăn với người dân.

Sau lễ khởi công, ông Phan Đình Trạc cùng đoàn công tác đã đến thăm người dân thôn Tầm Hưng, xã Hàm Thuận (thị trấn Ma Lâm, H.Hàm Thuận Bắc cũ), khu vực này được xem là "rốn lũ" trong hai đợt ngập lụt vừa qua do nằm dọc lưu vực sông Cái và hồ thủy lợi sông Quao. Tại đây, có khoảng 1.350 căn nhà bị ngập, nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi hoặc hư hại. Hơn 200 ha cây trồng, hoa màu bị hư hại nghiêm trọng.

Ông Phan Đình Trạc khởi công xây dựng nhà cho người dân vùng lũ tại Lâm Đồng - Ảnh 4.

Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc trao quà cho người dân vùng lũ thôn Tầm Hưng, xã Hàm Thuận

ẢNH: D.T

Giãn nợ, cân nhắc xóa nợ với những trường hợp đặc biệt khó khăn

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ông Phan Đình Trạc ghi nhận, biểu dương tinh thần nỗ lực, chủ động của người dân xã Hàm Thuận trong việc tự khắc phục hậu quả thiên tai. Ông cũng đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương cùng các lực lượng vũ trang trong công tác cứu hộ, hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất.

Trưởng ban Nội chính T.Ư đề nghị chính quyền cơ sở kịp thời tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung các chính sách hỗ trợ thiết thực cho người dân bị ảnh hưởng, như khoanh nợ, giãn nợ, cho vay lại; đối với những trường hợp đặc biệt khó khăn có thể cân nhắc việc xóa nợ, nhằm giúp người dân sớm phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống.

Tại đây, ông Phan Đình Trạc đã trao thêm 15 phần quà hỗ trợ cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng do mưa lũ tại thôn Tầm Hưng. Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng trao 15 suất quà cho người dân khu vực bị ảnh hưởng, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ kịp thời với bà con vùng lũ.

