Thời sự

Ông Phan Đình Trạc: Đồng Nai có cơ hội vàng để bứt phá

Lê Lâm
Lê Lâm
30/09/2025 13:21 GMT+7

Đồng Nai có cơ hội vàng để bứt phá, phát triển, trở thành một cực tăng trưởng năng động, trung tâm công nghiệp dịch vụ logistic, du lịch hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao của khu vực phía nam và cả nước.

Đó là đánh giá của ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương khi phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra 30.9.

Ông Phan Đình Trạc: Đồng Nai có cơ hội vàng để bứt phá- Ảnh 1.

Ông Phan Đình Trạc phát biểu chỉ đạo tại đại hội

ẢNH: BTC

Tuy nhiên, theo ông Phan Đình Trạc, đây cũng là thách thức lớn, đòi hỏi Đảng bộ Đồng Nai phải có tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Đối với báo cáo chính trị của Đảng bộ Đồng Nai, Trưởng ban Nội chính Trung ương cho biết rất tâm đắc khi Đồng Nai đặt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, trong đó có xây dựng đội ngũ cán bộ lên hàng đầu. Đây là bài học rất quý của Đồng Nai (cũ) trong thời gian vừa qua.

Ông lưu ý Đồng Nai phải chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý mà trước hết là người đứng đầu thực sự mẫu mực, đổi mới mạnh mẽ phong cách và lề lối làm việc, có tâm, có tầm, có khát vọng cống hiến; dám đương đầu với khó khăn, thách thức, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung; nói đi đôi với làm, làm đi đôi với nói, biết biến khó khăn thành động lực, biến thách thức thành khát vọng vươn lên. Với hành trang mới là tư duy mới, tầm nhìn mới, kiến thức mới, quyết tâm mới và hành động quyết liệt.

Đối với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trưởng ban Nội chính Trung ương yêu cầu Đồng Nai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả; thực sự liêm chính, gần dân, sát dân, nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Mọi yêu cầu của người dân phải được xử lý, giải quyết từ cấp cơ sở.

Ông Phan Đình Trạc: Đồng Nai có cơ hội vàng để bứt phá- Ảnh 2.

Đồng Nai có vị trí chiến lược quan trọng trong vùng Đông Nam bộ, Nam Trung bộ và Tây nguyên

ẢNH: H.K

Ông Phan Đình Trạc cũng đề nghị Đồng Nai đặc biệt lưu ý về trí vị trí chiến lược quan trọng của mình trong vùng Đông Nam bộ, Nam Trung bộ và Tây nguyên; là tỉnh đứng đầu cả nước về cả khu công nghiệp tập trung, có đường biên giới dài, có nhiều dân tộc sinh sống, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số. 

Do đó, cần làm tốt công tác dân vận, giải quyết kịp thời, dứt điểm các khiếu nại, tố cáo; tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị; quyết liệt và hiệu quả hơn nữa trong công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

"Tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống anh hùng của nhân dân Đồng Nai, Bình Phước trong kháng chiến cứu nước để xây dựng, phát triển tỉnh nhà. Biến những khó khăn, thách thức thành động lực, biến những tiềm năng, lợi thế, khát vọng thành những đột phá trong phát triển, quyết tâm vươn lên, dẫn đầu và đi đầu", Trưởng ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh.

Ông Vũ Hồng Văn tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

Ông Vũ Hồng Văn tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

Ông Vũ Hồng Văn được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

