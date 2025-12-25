Một mùa Giáng sinh rất khác ở làng Kim Ngọc, nơi từng là rốn lũ sông Cái

Sáng 24.12, PV Thanh Niên quay trở lại khu phố Kim Ngọc, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng (xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận cũ), nơi được xem là rốn lũ của sông Cái trong trận lũ lịch sử vừa qua. Sau những ngày nước dữ cuốn trôi nhà cửa, tài sản, làng Kim Ngọc đón Giáng sinh 2025 theo một cách rất riêng.

Không rực rỡ ánh đèn, không náo nhiệt trang hoàng, Giáng sinh nơi rốn lũ sông Cái ấm lên từ nghị lực hồi sinh của người dân, từ những vòng tay sẻ chia kịp thời của cộng đồng và sự đồng hành của chính quyền địa phương.

Dấu vết mưa lũ vẫn còn đó, nhưng nhịp sống đã trở lại, một sự hồi sinh lặng lẽ. Bên những mảnh vườn ven sông, người dân Kim Ngọc tất bật trồng rau vụ tết. Không khí lao động hối hả khiến người ta khó hình dung nơi đây từng chìm trong biển nước chỉ vài tuần trước.

Ông Đoàn Thiệp (ở khu phố Kim Ngọc) vẫn miệt mài làm đất trồng rau cho vụ tết ẢNH: QUẾ HÀ

Vợ chồng ông Đoàn Thiệp (ở khu phố Kim Ngọc), vừa xới lại đất trồng rau vừa cười: "Lũ đi rồi, mình lại làm đất trồng rau thôi. Đây là vùng chuyên canh rau thơm cho chợ Phan Thiết, năm nay lũ cào đi hai lứa rau sau hai lần lụt. Nhưng cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục, không làm thì biết làm gì bây giờ".

Không chỉ có gia đình ông Thiệp, ở làng Kim Ngọc có hàng trăm ngôi nhà đã bị ngập sâu trong lũ, chịu thiệt hại lớn. Đến nay, nhiều căn nhà đã khô ráo, đồ đạc được dọn dẹp, sinh hoạt dần đã ổn định.

Giáng sinh 2025 không sung túc như những năm trước, nhưng vẫn đủ ấm cúng, lặng lẽ và đầy ý nghĩa với ngôi làng có truyền thống lâu đời bên sông Cái.

Cảnh xác xơ dọc sông Cái sau trận lũ lịch sử đầu tháng 12.2025

ẢNH: QUẾ HÀ

Giáng sinh ở làng Kim Ngọc giản dị nhưng ấm cúng

Tại nhà thờ Kim Ngọc, không khí Giáng sinh giản dị nhưng ấm cúng. Cha xứ Phan Quốc Tuấn chia sẻ với PV Thanh Niên, cũng như mọi năm, bà con giáo dân vẫn chuẩn bị Noel chu đáo trong khả năng của mình. "Đèn màu năm nay không rực rỡ như trước, nhưng mùa Noel đến với giáo dân vẫn đủ ấm", cha Tuấn nói.

Sáng 24.12, giáo dân chuẩn bị sân khấu cho đêm Noel tại nhà thờ Kim Ngọc ẢNH: QUẾ HÀ

Nhắc lại trận lũ lớn xảy ra hôm 4.12, vị linh mục cho biết không chỉ giáo dân Kim Ngọc mà nhiều khu phố, làng mạc dọc hai bên sông Cái đều ngập nặng. Điều khiến người dân ấm lòng là sau cơn lũ, sự quan tâm và hỗ trợ đã đến kịp thời từ cộng đồng.

"Không chỉ bà con giáo dân ở đây, mà nhiều nơi khác đều nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng, đặc biệt là sự quan tâm, chia sẻ kịp thời của chính quyền tỉnh Lâm Đồng và phường Hàm Thắng", cha Tuấn cho biết.

Nhà thờ Kim Ngọc (thuộc khu phố Kim Ngọc, phường Hàm Thắng, Lâm Đồng) ẢNH: Q.H

Theo cha xứ nhà thờ Kim Ngọc, sau trận lũ, người dân địa phương đã được tỉnh cứu trợ hơn 10 tấn gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm khác. "Vì vậy, dù vừa trải qua mưa lũ ngập lụt, nhưng mùa Giáng sinh năm nay vẫn ấm áp tình thương, sự chia sẻ cộng đồng với người dân", cha Tuấn nói.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đặng Thanh Phúc, Bí thư Đảng ủy phường Hàm Thắng, cho biết không chỉ đồng bào giáo dân ở Kim Ngọc, mà bà con theo đạo Công giáo, Tin Lành tại các khu phố khác trong phường đều nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương.

Nhà thờ Kim Ngọc là một trong những giáo đường lâu đời, thuộc giáo phận Phan Thiết ẢNH: QUẾ HÀ

"Trận lũ hôm 4.12 đã làm ngập hàng nghìn ngôi nhà trên địa bàn. Khu phố Kim Ngọc và nhiều khu phố khác đều có chung hoàn cảnh khó khăn. Lũ đi qua, để lại hậu quả nặng nề mà người dân phải gánh chịu", ông Phúc chia sẻ.

Ông Đặng Thanh Phúc, Bí thư Đảng ủy phường Hàm Thắng, đến thăm cha xứ và chúc mừng Giáng sinh tại nhà thờ Kim Ngọc ẢNH: Q.H

Theo Bí thư Đảng ủy phường Hàm Thắng, chính quyền địa phương đang từng bước khôi phục hạ tầng, sửa chữa đường sá, nhà cửa bị hư hỏng, bị cuốn trôi sau lũ. Hiện phường đang xây dựng 6 căn nhà mới trong Chiến dịch Quang Trung cho các hộ dân vùng lũ bị sập đổ hoàn toàn, trong đó có cả hộ dân tại khu phố Kim Ngọc.

Mùa Giáng sinh an lành đến với bà con vùng rốn lũ Kim Ngọc ẢNH: Q.H

"Những ngày qua, chúng tôi cũng đã đến thăm bà con giáo dân, các chức sắc, chức việc tại các cơ sở tôn giáo trên địa bàn, trong đó có nhà thờ Kim Ngọc, mong bà con có một mùa Giáng sinh an bình, hạnh phúc, sớm khôi phục sản xuất để đón năm mới và có cái tết đầm ấm", ông Phúc nói.

Giữa nơi từng là rốn lũ sông Cái, Giáng sinh 2025 ở Kim Ngọc không có ánh đèn rực rỡ để tỏa sáng. Nhưng sự bình yên hôm nay được thắp lên từ nghị lực của người dân, từ tình người sau thiên tai và từ những sẻ chia của cộng đồng. Một mùa Noel lặng lẽ nhưng ấm áp, đủ để tin rằng làng Kim Ngọc sẽ tiếp tục khôi phục sản xuất để có những mùa rau năng suất cao, đem lại cái tết đủ đầy cho người dân vùng rốn lũ.