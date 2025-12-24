Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Noel không chỉ nhận quà, mà còn là sự sẻ chia

An Vy
An Vy
24/12/2025 06:37 GMT+7

Khắp nơi, không khí Giáng sinh đang rộn ràng lan tỏa qua những hoạt động gắn kết yêu thương dịp cuối năm.

Noel không chỉ là dịp lễ hội với cây thông, quả châu lấp lánh hay ông già Noel, mùa Giáng sinh còn trở thành cơ hội để các bạn trẻ, sinh viên và cộng đồng cùng sẻ chia, mang hơi ấm đến với những mảnh đời kém may mắn.

Suốt tháng qua, các bạn sinh viên ở các chi Hội trực thuộc Liên chi hội Khoa Hóa học, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM, tất bật tổ chức nhiều hoạt động gây quỹ. Tất cả đều hướng đến mục tiêu chung là gây quỹ cho chương trình "Noel yêu thương" dành tặng các em nhỏ tại Làng Thiếu niên Thủ Đức.

Noel không chỉ nhận quà, mà còn là sự sẻ chia- Ảnh 1.

Các bạn sinh viên mong muốn lan tỏa yêu thương qua các hoạt động

ẢNH: NVCC

Trần Nguyễn Đức Khăm, Trưởng ban tổ chức, chia sẻ ý tưởng xuất phát từ mong muốn mang đến niềm vui Giáng sinh cho trẻ em thiếu may mắn. "Giáng sinh là dịp mà các em thiếu nhi mong chờ nhất. Thế nhưng, với những em không có gia đình trọn vẹn, nụ cười mùa đông có thực sự được thắp sáng? Chúng mình muốn trở thành anh chị, người thân để cùng các em vui chơi và nhận quà, để các em cảm nhận được sự đồng hành từ cộng đồng", Khăm tâm sự.

Trong ngày thiện nguyện, Khăm cho biết các bạn tổ chức gian hàng trò chơi sôi động, tạo sân chơi đầy tiếng cười, khiến các em thích mê. Điểm nhấn đặc biệt là lồng ghép thí nghiệm khoa học đơn giản, giúp các em trực tiếp trải nghiệm, khơi dậy sự tò mò và yêu thích học tập. Khăm vẫn nhớ mãi khoảnh khắc một bé trai nắm tay mình, ngây thơ nói: "Năm sau các anh chị đến với em nhé!". "Mình mong hoạt động Noel yêu thương sẽ tiếp tục duy trì, mang lại nhiều niềm vui hơn cho các em trong tương lai", Khăm bày tỏ.

Còn cô Nguyễn Thảo Thục Trân (30 tuổi), chuyên viên Trung tâm đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ, đạt giải nhất nữ bảng viên chức trong giải chạy HCMIU RUN nhân kỷ niệm 22 năm thành lập trường, chia sẻ: "Giải chạy không chỉ là dịp rèn luyện mà còn là cơ hội để gửi gắm tấm lòng yêu thương đến các bạn sinh viên chịu ảnh hưởng bởi bão lũ. Đây là một kỷ niệm đẹp trong hành trình công tác của tôi tại trường, đặc biệt là trong mùa Giáng sinh, khi mà yêu thương và sẻ chia luôn là thông điệp quan trọng nhất".

Trong khi đó, phiên chợ Giáng sinh tại Trung tâm Stemhouse (TP.HCM) thu hút đông đảo phụ huynh và học sinh. Chị Trần Thị Loan (33 tuổi), Giám đốc chi nhánh, cho biết các em học sinh tiểu học đã tự tay thiết kế và làm các sản phẩm STEM handmade bằng kiến thức tiếng Anh - toán - khoa học được học trên lớp. Sau đó, các em mạnh dạn giới thiệu và bán cho khách.

"Mỗi món đồ không chỉ là thành quả học tập mà còn thể hiện nỗ lực, tự tin và trách nhiệm của các em. Toàn bộ lợi nhuận sẽ được dùng mua dụng cụ học tập tặng làng trẻ em SOS Quy Nhơn", chị Loan kể và chia sẻ nhiều bậc phụ huynh không chỉ mua sản phẩm của con mình mà còn ủng hộ thêm. Tổng số tiền ước tính khoảng 16 triệu đồng từ các cơ sở. "Chúng tôi mong muốn qua hoạt động này, các em không chỉ nhận quà mà còn học cách san sẻ để lan tỏa yêu thương", chị Loan nói.


