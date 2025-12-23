Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Ẩm thực

Cây thông Noel vừa trang trí vừa ăn được gây sốt mạng mùa Giáng sinh

Dương Lan
Dương Lan
23/12/2025 11:14 GMT+7

Mùa Giáng sinh 2025, mạng xã hội lan truyền trào lưu tạo hình cây thông Noel vừa đẹp mắt vừa có thể dùng trong bữa ăn, khiến nhiều gia đình hào hứng làm theo.

Trên mạng xã hội, cách làm cây thông Noel từ rau xà lách đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng. Nhiều người chia sẻ, chỉ cần xếp các lá xà lách theo dáng hình chóp, từ lớn đến nhỏ để tạo hình giống cây thông là có thể thực hiện dễ dàng. 

Các lá xà lách được cố định bằng tăm tre gắn vào khối xốp tạo hình cây thông, phần thân được nối bằng một chiếc đũa. Cuối cùng, cây thông được trang trí thêm cà chua bi hoặc các loại trái cây nhỏ như chôm chôm, quýt…, tạo nên thành phẩm vừa đẹp mắt vừa có thể thưởng thức.

Cây thông Noel từ rau xà lách thành 'trend' mạng xã hội với cách làm đơn giản - Ảnh 1.

Chị Phạm Chuyện làm cây thông Noel từ rau xà lách

ẢNH: NVCC

Nhiều người chia sẻ, trào lưu này không chỉ mang không khí Giáng sinh vào căn bếp mà còn giúp trẻ nhỏ hứng thú hơn với việc ăn rau. Thay vì chi tiền mua cây nhựa, mọi người tận dụng thực phẩm trong từng bữa ăn vừa có thể trang trí, hạn chế lãng phí.

Chị Phạm Chuyên (ở Hải Phòng) cho biết, chị làm cây thông Noel từ 2 cây xà lách. Chị ghép từng lớp lá rồi lấy tăm ghim lá vào xốp, cứ làm lần lượt che kín xốp, càng lên trên càng thu nhỏ lại. Sau khi ghép lá xong, chị lấy que xiên một đầu vào quả chôm chôm hoặc quả quýt, đầu còn lại đính vào miếng xốp.

Cây thông Noel từ rau xà lách thành 'trend' mạng xã hội với cách làm đơn giản - Ảnh 2.

Chị Na cũng trang trí Giáng sinh bằng rau xanh

ẢNH: NVCC

"Những ngày này, cây thông – biểu tượng quen thuộc của Giáng sinh được trang hoàng khắp nơi, từ cửa hàng, trung tâm mua sắm đến đường phố. Tôi cũng muốn tạo nên một cây thông thật đặc biệt từ những nguyên liệu dễ tìm. Chỉ trong thời gian ngắn, với hai cây xà lách xoăn, tôi đã làm được cây thông vừa dùng để trang trí, vừa có thể ăn được cho cả gia đình", chị Chuyên chia sẻ.

Dưới bài đăng của chị Chuyên, mọi người góp ý có thể thay miếng xốp thành củ cải, cà rốt… cũng có thể cắm xà lách một cách đơn giản, dễ làm.

Cây thông Noel từ rau xà lách thành 'trend' mạng xã hội với cách làm đơn giản - Ảnh 3.

Những hình ảnh về Giáng sinh nhận nhiều lượt "thả tim"

ẢNH: NVCC

Chị Đào Thị Bích Na (40 tuổi, ở Đà Nẵng) cũng tạo hình cây thông bằng xà lách cùng các loại rau khác nhau.

Cây thông salad được chị Na làm từ xà lách xanh mướt, điểm xuyết cà chua bi đỏ tươi tạo cảm giác sinh động, bắt mắt hợp với không khí Giáng sinh. Phần đế cây được chị khéo léo trang trí bằng "món quà nhỏ" làm từ trứng và xúc xích, vừa đáng yêu vừa tăng thêm hương vị cho món ăn. Cách bài trí đơn giản nhưng tinh tế, khiến món salad quen thuộc trở nên hấp dẫn hơn, phù hợp để trang trí bàn tiệc Noel và chiêu đãi cả gia đình.

Cây thông Noel từ rau xà lách thành 'trend' mạng xã hội với cách làm đơn giản - Ảnh 4.

Cây thông Noel từ dưa leo

ẢNH: NVCC

"Mình nói vui rằng đó là những cây thông dịp Giáng sinh phiên bản nhà bếp. Mình rất vui và hạnh phúc khi tự tay trang trí những cây thông đặc biệt và được mọi người đón nhận nhiệt tình", chị Bích Na bày tỏ.

Với những nguyên liệu đơn giản nhưng qua bàn tay khéo léo, tỉ mỉ của người phụ nữ, những cây thông Noel đặc biệt trở nên đẹp mắt, thú vị với mọi người. Những ý tưởng giản dị này giúp bữa tiệc Noel thêm sinh động, gắn kết các thành viên trong gia đình và lan tỏa thông điệp yêu thương.

Cây thông Noel từ rau xà lách thành 'trend' mạng xã hội với cách làm đơn giản - Ảnh 5.

Cách làm cây thông Noel từ rau xà lách khá đơn giản

ẢNH: NVCC

Cây thông Noel từ rau xà lách thành 'trend' mạng xã hội với cách làm đơn giản - Ảnh 6.

Cận cảnh hộp quà trứng và cây thông từ dưa leo

ẢNH: NVCC


