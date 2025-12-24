Tái thiết vùng rốn lũ: Những mái nhà nghĩa tình hồi sinh bên dòng Đa Nhim

Trên những nền đất từng hoang tàn, ngổn ngang gạch đá, từng bức tường đang dần mọc lên vững chãi. Mỗi căn nhà được xây dựng không chỉ là một công trình vật chất, mà còn là biểu tượng của sự hồi sinh, là điểm tựa để người dân xã D'Ran đứng dậy sau cơn lũ lịch sử.

N HỮNG MẢNH ĐỜI TRẮNG TAY

Đứng giữa căn nhà mới đang thành hình, xung quanh là các chiến sĩ hối hả chuyển gạch, ghép sắt, đổ trụ, xây tường, anh Đỗ Bảo Nguyên (40 tuổi, ở thôn Đường Mới, xã D'Ran) không giấu được xúc động. Với anh, mọi thứ trước mắt giống như một giấc mơ có thật sau những ngày kinh hoàng vì thiên tai.

Các chiến sĩ công an, quân đội đang dựng lại mái ấm cho người dân ẢNH: LÂM VIÊN

Lực lượng bộ đội thuộc Quân khu 7 miệt mài xây dựng nhà mới cho người dân thôn Đường Mới, xã D’Ran ẢNH: LÂM VIÊN

Ngôi nhà của gia đình anh Nguyên nằm trong khu dân cư ven sông Đa Nhim, trực diện cửa xả hồ thủy điện Đơn Dương. Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, đêm 19 rạng sáng 20.11, hồ Đơn Dương buộc phải xả tràn với lưu lượng kỷ lục 2.500 m³/giây. Dòng nước từ trên cao đổ xuống, tràn vào các khu dân cư ven sông. Trong khoảnh khắc sinh tử, người dân chỉ kịp tháo chạy trong đêm tối. Nước lũ xô đổ tường nhà, khung cửa, cuốn phăng đồ đạc, hàng hóa trôi về phía hạ lưu cầu Đơn Dương. Anh Nguyên cho biết anh sinh ra và lớn lên ở D'Ran, nhưng chưa từng chứng kiến trận lũ nào lớn và tàn khốc đến vậy.

Chung cảnh ngộ, nhà của ông Đỗ Phú Quý, bà Đỗ Minh Phượng, ông Nguyễn Văn Nam… cũng bị nước lũ cuốn phăng, chỉ còn lại đống đổ nát. Ông Trương Quang Kiên, Phó chủ tịch UBND xã D'Ran, thông tin trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua toàn xã có 17 căn nhà bị sập hoàn toàn, 29 căn nhà hư hỏng, hơn 1.320 ha rau màu bị tàn phá, nhiều tuyến đường, trường học, trạm y tế hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

D ỰNG LẠI MÁI ẤM TỪ NHỮNG "VIÊN GẠCH NGHĨA TÌNH"

Với không ít hộ dân, do hoàn cảnh khó khăn, việc tự xây dựng lại nhà cửa là điều gần như không thể. Trước những mất mát đó, hưởng ứng cao điểm "Chiến dịch Quang Trung" do Thủ tướng Chính phủ phát động, Bộ Công an, Công an tỉnh Lâm Đồng, Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng khẩn trương phối hợp với tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ người dân vùng lũ, triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở một cách đồng bộ, hiệu quả.

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết sau 18 ngày thi công liên tục, ngày 21.12 vừa qua, đơn vị đã hoàn thành và bàn giao căn nhà mới cho gia đình anh Kiều Đăng Khoa (xã Quảng Lập). Đây là căn nhà đầu tiên tại tỉnh Lâm Đồng được hoàn thành trong khuôn khổ "Chiến dịch Quang Trung". Căn nhà được xây dựng kiên cố, nền lát gạch, tường xây chắc chắn, mái lợp tôn bảo đảm an toàn, phù hợp với điều kiện sinh hoạt cũng như đặc điểm thời tiết tại địa phương, giúp gia đình anh Khoa sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai. Đại diện chính quyền địa phương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và quyết liệt của lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng, đồng thời khẳng định đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần giúp người dân vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất. Công an tỉnh Lâm Đồng bàn giao căn nhà mới cho gia đình anh Kiều Đăng Khoa ẢNH: LÂM VIÊN



Trong đợt hỗ trợ này, hàng chục hộ dân tại xã D'Ran được thụ hưởng, gồm 6 căn nhà ở xã hội, 4 căn nhà tiền chế lắp ghép do quân đội thực hiện và 17 căn nhà xây mới. Kinh phí xây dựng được tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 120 triệu đồng/căn đối với nhà bị sập hoàn toàn, các hộ có nhà hư hỏng được hỗ trợ từ 20 - 40 triệu đồng/căn, tùy mức độ thiệt hại.

Tại công trình xây nhà cho gia đình anh Đỗ Bảo Nguyên, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 25 và Công ty Đông Hải đang thi đua đẩy nhanh tiến độ. Dõi theo từng bức tường, từng mái ngói dần hoàn thiện, ánh mắt anh Nguyên ánh lên niềm vui khó tả. "Bộ đội xây nhà rất nhanh mà cẩn thận, chắc chắn. Có lúc mọi người làm việc quên ăn, quên nghỉ. Ân tình này gia đình tôi xin ghi nhớ suốt đời", anh xúc động chia sẻ.

Tại thôn Lạc Thiện 1, căn nhà của gia đình ông Mai Ngọc Hiệp đang được các cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 và Công ty Tây Nam gấp rút hoàn thiện. Trời đã xẩm tối, nhưng trên giàn giáo, những người lính vẫn miệt mài xây nốt bức tường còn dang dở để kịp cất nóc vào sáng hôm sau. Bên dưới, các tổ khác liên tục trộn vữa, chuyển gạch, dọn dẹp vật liệu.

Tại khu tái định cư cho 4 gia đình bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng nỗ lực san lấp mặt bằng, chở đất từ đèo D'Ran về nâng nền và làm móng để sớm xây dựng nhà mới cho các hộ.

Căn nhà mới rộng 52 m2 của gia đình anh Nguyễn Quốc Duy (thôn Lâm Tuyền 1) cũng đang được các cán bộ, chiến sĩ Phòng PA06 (Công an tỉnh Lâm Đồng) hỗ trợ ngày công, khẩn trương xây dựng. Anh Duy thổ lộ: "Các cán bộ, chiến sĩ công an rất nhiệt tình phụ giúp gia đình, họ làm nhanh và kỹ càng nên gia đình rất yên tâm".

Tương tự, nhà bà Đỗ Thị Bích Phượng (thôn Đường Mới), ngoài việc được hỗ trợ thêm 50 triệu đồng từ Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, hằng ngày có 5 cán bộ, chiến sĩ CSGT giúp ngày công, nên ngôi nhà sẽ hoàn thành sớm hơn dự định, mang lại niềm vui lớn cho gia đình.

M ỆNH LỆNH TỪ TRÁI TIM NGƯỜI LÍNH

Chỉ sau 2 tuần, từ nền đất cũ ngổn ngang bùn đất, những ngôi nhà mới đã dần thành hình, bền vững, khang trang, khiến nhiều người dân ở D'Ran không khỏi ngạc nhiên, thán phục.

Thượng tá Lê Quốc Huy, Phó chủ nhiệm chính trị Sư đoàn 5, cho biết đơn vị đã huy động 60 cán bộ, chiến sĩ, kỹ sư, công nhân tham gia xây dựng nhà cho người dân tỉnh Lâm Đồng. Đợt thi đua cao điểm hưởng ứng "Chiến dịch Quang Trung" với chủ đề "Xây dựng nhà tốt nhất, an toàn nhất, nhanh nhất cho nhân dân vùng lũ" được phát động trong toàn đơn vị. Cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng tăng ca, làm thêm giờ, quyết tâm hoàn thành công trình sớm nhất. "Chúng tôi xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm, tình cảm của người lính với nhân dân", thượng tá Lê Quốc Huy nhấn mạnh.

Còn thiếu tá Lê Trung Tuấn, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 741 (Lữ đoàn 25), khẳng định: "Với chúng tôi, mỗi căn nhà không chỉ là mái ấm mà còn là danh dự, trách nhiệm của người lính. Chúng tôi chỉ trở về đơn vị khi bà con có nơi ở ổn định".

Theo kế hoạch, chậm nhất đến ngày 19.1.2026, toàn bộ các căn nhà xây dựng mới và sửa chữa cho người dân xã D'Ran bị ảnh hưởng bởi mưa lũ sẽ hoàn thành. Mục tiêu là để bà con có nhà mới đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Từ cột mốc ấy, cuộc sống của nhiều gia đình sẽ sang trang khi những mái nhà mới mọc lên vững chãi, ấm áp. Trong đó còn chất chứa niềm tin, cùng hình ảnh đẹp đẽ, thân thương, gần gũi của những chiến sĩ Công an nhân dân, người lính Bộ đội Cụ Hồ trong lòng người dân D'Ran. (còn tiếp)