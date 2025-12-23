Tái thiết vùng rốn lũ: Xuyên đêm dựng lại nhà cho người dân vùng biên

Với tinh thần của "Chiến dịch Quang Trung", họ đang chạy đua với thời gian, sáng đèn xuyên đêm để dựng xây lại mái ấm cho đồng bào nơi biên giới Việt - Lào.

N HỊP ĐẬP CỦA SỰ HỒI SINH

Các cán bộ, chiến sĩ trẻ của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang và Đồn biên phòng La Êê (thuộc Bộ đội biên phòng (BĐBP) TP.Đà Nẵng) vừa tức tốc hành quân về các bản làng, mang theo quyết tâm dựng lại những căn nhà mới, giúp dân ổn định cuộc sống. Ở đó, sau những đợt thiên tai khắc nghiệt, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã biên giới La Êê, La Dêê... (TP.Đà Nẵng) rơi vào cảnh trắng tay khi nhà cửa bị sập đổ, tốc mái do sạt lở đất, lũ quét.

Các chiến sĩ trẻ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang (đóng tại xã La Dêê, TP.Đà Nẵng) tham gia dựng lại nhà mới cho người dân ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Khoảng 1 tuần nay, bất kể ngày hay đêm, tiếng búa, cưa, máy trộn bê tông vang lên không ngớt giữa bản làng. Đó không chỉ là nhịp điệu lao động khẩn trương mà còn là nhịp đập của sự hồi sinh, của khí thế Chiến dịch Quang Trung. Những đôi tay vốn quen cầm súng nay thoăn thoắt đóng cột, lợp tôn, gia cố tường nhà. Tất cả đều chạy đua với thời gian, với mong muốn sớm đưa bà con trở lại mái ấm an toàn sau thiên tai.

Các chiến sĩ trẻ tham gia Chiến dịch Quang Trung với tinh thần thần tốc ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Vừa siết chặt hàng đinh trên mái nhà người dân, đại úy Trần Phước Quang, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, chia sẻ: "Chúng tôi xác định mỗi mái nhà hoàn thiện sớm một giờ là bà con bớt đi một đêm vất vả. Nhìn ánh mắt lo âu của người già, trẻ nhỏ khi nhà cửa tan hoang, anh em tự nhủ phải làm nhanh hơn, chắc chắn hơn".

Một chiến sĩ trẻ Đồn biên phòng La Êê đang lắp ráp những khung gỗ để hoàn thành căn nhà cho người dân vùng thiên tai ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo đại úy Trần Phước Quang, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn coi việc giúp dân dựng lại nhà cửa không chỉ là nhiệm vụ mà còn là tình cảm. "Thấy nhà dân bị sập, gia đình phải chen chúc trong nhà người quen, ai cũng sốt ruột. Nếu không làm nhanh, bà con sẽ rất vất vả khi mưa gió còn kéo dài. Vì vậy, anh em sẵn sàng làm xuyên trưa, xuyên đêm, chỉ mong bà con sớm có chỗ ở an toàn", anh nói.

Để đảm bảo tiến độ, các chiến sĩ không chỉ làm việc trong giờ hành chính. Khi mặt trời khuất sau rặng núi, những ánh đèn pha, đèn pin vẫn sáng rực giữa núi rừng. Giữa màn đêm, bóng những người lính vẫn miệt mài dựng cột, lợp mái. Mỗi viên gạch được đặt xuống, mỗi mái tôn được siết chặt đều chứa đựng sự sẻ chia sâu sắc. Đối với các chiến sĩ, mỗi giờ hoàn thành sớm hơn là một đêm người dân bớt phải sống trong cảnh tạm bợ, lo âu.

Tranh thủ làm cả ban đêm để cho kịp tiến độ ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Những cột nhà được dựng lên mang theo niềm hy vọng cho người dân vùng biên giới Việt - Lào ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trực tiếp thi công tại công trường, thiếu tá Nguyễn Quang Văn (Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang) tâm sự: "Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một chiến dịch lớn và ý nghĩa như thế này. Dựng nhà cho dân cũng như dựng nhà cho chính cha mẹ mình ở quê. Dù đêm tối hay mưa lạnh, chúng tôi vẫn quyết tâm giữ vững nhịp độ công việc, để bà con sớm ổn định cuộc sống. Qua Chiến dịch Quang Trung, những chiến sĩ trẻ càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình với nhân dân, với biên giới".

Ông PơLoong Nhác (ở thôn Đắc Ốôc, xã La Dêê), một trong những hộ dân được hỗ trợ xây lại nhà, đang háo hức chờ ngôi nhà mới hoàn thiện. "Nhà cũ của gia đình bị sạt lở vùi lấp, những ngày qua cả gia đình phải đi ở nhờ bà con hàng xóm. Nay được bộ đội giúp dựng lại nhà mới, chắc chắn hơn, tôi mừng lắm. Bộ đội làm việc không quản ngày đêm, coi việc của dân như việc nhà mình, gia đình tôi biết ơn nhiều lắm", ông Nhác xúc động.

M ỆNH LỆNH CỦA TRÁI TIM

Thượng tá Nguyễn Văn Cường, Chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, cho hay thực hiện Chiến dịch Quang Trung, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện để hỗ trợ nhân dân. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là "mệnh lệnh từ trái tim". Cán bộ, chiến sĩ biên phòng muốn đồng bào thấy rằng dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, họ vẫn luôn sát cánh cùng nhân dân để xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc nơi biên cương Tổ quốc.

"Chiến dịch cũng là môi trường để cán bộ, chiến sĩ trẻ rèn luyện, cống hiến và khẳng định bản lĩnh của người lính biên phòng trong giai đoạn mới. Chúng tôi sẽ duy trì cường độ này cho đến khi ngôi nhà cuối cùng được bàn giao cho bà con", thượng tá Nguyễn Văn Cường khẳng định.

Khung nhà được dựng lên ngay trong đêm ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hình ảnh BĐBP sát cánh cùng bà con từ những ngày đầu đã khiến người dân rất yên tâm. Ông Bùi Thế Anh, Chủ tịch UBND xã La Dêê, cho rằng Chiến dịch Quang Trung không chỉ là một đợt ra quân đơn thuần, mà là minh chứng cho sự gắn bó máu thịt giữa quân và dân, nhất là khi thiên tai đi qua để lại quá nhiều mất mát cho người dân địa phương. "Dù trong hoàn cảnh nào, những người lính biên phòng luôn là chỗ dựa vững chắc cho người dân vùng biên giới", ông Bùi Thế Anh nói.

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy BĐBP TP.Đà Nẵng, cho biết nhiều ngôi nhà bị sập đổ, tốc mái, hư hỏng nặng khiến cuộc sống người dân nơi biên giới vốn đã khó khăn càng thêm chồng chất. Hưởng ứng Chiến dịch Quang Trung do Thủ tướng Chính phủ phát động, đơn vị đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ trẻ hành quân vào các bản làng xa xôi, trực tiếp tham gia tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu, dựng lại những ngôi nhà mới kiên cố hơn cho bà con.

"Việc giúp dân dựng lại nhà sau thiên tai là mệnh lệnh từ trái tim của người lính biên phòng. Qua chiến dịch này, chúng tôi muốn lan tỏa tinh thần "đồn là nhà, biên giới là quê hương", góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và lực lượng biên phòng, đồng thời tăng cường thế trận lòng dân nơi biên giới", đại tá Hoàng Văn Mẫn khẳng định.

Cán bộ, chiến sĩ trẻ Đồn biên phòng La Êê thắp đèn để dựng nhà cho người dân ngay trong đêm ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn vẫn sáng trên những mái nhà đang được dựng lại nơi vùng biên. Từng nhát búa của những người lính trẻ giáng xuống không chỉ dựng nên những căn nhà mới, mà còn dựng xây niềm tin, thắt chặt tình quân dân, để tuyến biên giới Việt - Lào luôn bình yên, vững vàng.

(còn tiếp)